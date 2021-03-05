兩岸兩會未來交流？邱太三：短時間不敢預期政治性接觸

陸委會主委邱太三今天表示，民進黨政府和共產黨政府若要有直接的政治性接觸，短時間內不敢這樣預期，不過其他互動應該可為未來累積較好基礎。

國民黨立委陳以信今天在立法院院會質詢時表示，之前的國安人事改組，蔡英文總統對邱太三有很大厚望，他之前也說，邱太三過去是陸委會副主委，和中國有很多往來，他以正面看待上次的人事異動，他問邱太三評估，未來一兩年兩岸兩會恢復正常交流的機會為何，是否有把握？

邱太三表示，兩岸過去互動少，但有些事務性的聯繫還是有在一定程度進行，因為雙方都希望解決民眾實際遇到的問題，他相信未來相關合作協議或各項服務人民機制的互動，應該可以累積一些善意。

陳以信認為，邱太三的說法是在「打高空」，邱太三表示，不要說高層次的，民進黨政府要和共產黨政府有直接政治性接觸，「短時間內不敢這樣預期」，但他認為其他的互動，應該可以為未來累積較好的基礎。