影／「民進黨就是押川普」趙少康諷蘇揆：押錯寶高興嗎?

美國總統拜登3日發表任內首份國家安全戰略指南，直指中國是唯一能挑戰國際社會體制的競爭對手，明確指出會支持台灣和香港。行政院長蘇貞昌今天受訪表示「過去有人譏笑我們押錯寶」，中廣董事長趙少康則是反諷蘇貞昌，民進黨當初就是押了川普，「美國把你當朋友，是因為台灣對美國有利益」。

趙少康表示，民進黨當初就是押川普，押錯寶蘇貞昌應該要感到慚愧才對，押錯寶還高興嗎？蘇貞昌應該感謝美國大人有大量，雖然押了川普，沒有押寶拜登，但美國還是對我們好，「他應該感激才對，去譏笑人家幹嘛？」而且美國不是對我們好，是站在美國自己的戰略利益，兩岸的問題，還是必須靠我們自己解決。

趙少康說，大陸可能是對台灣很大的威脅，但大陸也可能是對台灣最大的紅利，一切要看主政者如何運用。蔡英文現在把兩岸搞得這麼緊張，趙少康認為這很不智。他也呼籲蔡英文，不能一方面招惹對岸，一方面又要賺對岸的錢。如果美國拜登把台灣當成所謂的夥伴，就應該真心誠意對我們好，提供給我們最先進的武器、最精銳的武器，而不是拚命講要台海要打仗，然後軍火商再趁機賣武器給台灣，我們不能當冤大頭。