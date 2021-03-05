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連勝文拋「專職黨主席」 謝龍介：這問題就大條了

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介認為，越多人出來透過這次國民黨主席選舉做出新論述，對國民黨是利多。記者鄭維真／攝影
國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介認為，越多人出來透過這次國民黨主席選舉做出新論述，對國民黨是利多。記者鄭維真／攝影

國民黨智庫副董事長連勝文主張，未來的黨主席應定位為「專職黨主席」，不應再去爭取總統大選選舉的提名、兼任公職，國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介認為，若黨主席不能參選公職或兼任公職，這問題就大條了，因為可能違背黨章，總統若要兼黨主席，就不能連任選。

謝龍介今天指出，連勝文過去在2010年輔選時受到槍擊受傷，長期為黨做出貢獻，對國民黨新路線改革有想法是好事一樁。

謝龍介說，愈多人出來透過這次國民黨主席選舉做出新論述，要讓國民黨如何改革，吸引更多年輕人和中間選民關注，這是最好的方式，「對國民黨是利多」，路線會越愈辯愈明、愈有利，所以不希望國民黨有「喬」的文化。目前在檯面上的這些人不會逢迎過去的文化，不管是連勝文或其他有意參選的同志，只要盡最大力量，把智慧貢獻在國民黨的改造上、提出訴求，相信黨會走得更大條，門會開得更大，更多年輕人願意接受國民黨改造。

謝龍介表示，國民黨的黨章是取得政權時，總統即是當然黨主席，如果黨主席無法參選公職、不能兼任公職，就須修改黨章，否則恐違背黨章，成了總統若要兼任黨主席，就不能連任選總統。

國民黨 謝龍介 連勝文

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