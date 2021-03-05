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台鐵道班工傷亡事故 劉櫂豪要求運安會儘速啟動調查

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委劉櫂豪。圖／取自劉櫂豪臉書
民進黨立委劉櫂豪。圖／取自劉櫂豪臉書

台鐵局上月23日發生工程維修車撞上工務段人員造成3人死傷的運輸事故。民進黨立委劉櫂豪積表示，除了督促交通部儘速，檢討作業規範外，也要求獨立機關運安會能啟動調查，釐清事故原因，改善控管及監理機制，確保運輸營運安全。

劉櫂豪表示，本月1日曾前往傷亡道班工家中致意，家屬當時就陳情台鐵局長期內部控管失當、道班人力不足，期待有公正的獨立機關真相調查，希望能找出事故真相，檢討原因，改善台鐵的作業規範，要求類似的憾事不應再發生。劉櫂豪說，除了正式發文要求運安會啟動事故調查外，也將於立法院開議後，於相關會議上提出具體提案，督促儘速辦理。

劉櫂豪說明，台鐵局223事故發生雖非屬營運中，在屬性上是工安事故，但由於台鐵花蓮工務段計167人、台東工務段計156人，合計323人都需臨軌作業，且事故發生的真相及相關作業規範程序，仍涉及營運及工務之安全，因此希望國家運輸安全調查委員會能依據該會訂定的「重大運輸事故之範圍」第2條第1款第6點「其他造成人民生命、財產重大影響，且經運安會認定有調查必要」之規定，提起事故調查，民眾期待能藉由獨立機關釐清事故原因，檢討控管及監理制度，確保台鐵營運及工務之安全。

台鐵 劉櫂豪

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