聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵道班工傷亡事故 劉櫂豪要求運安會儘速啟動調查
台鐵局上月23日發生工程維修車撞上工務段人員造成3人死傷的運輸事故。民進黨立委劉櫂豪積表示，除了督促交通部儘速，檢討作業規範外，也要求獨立機關運安會能啟動調查，釐清事故原因，改善控管及監理機制，確保運輸營運安全。
劉櫂豪表示，本月1日曾前往傷亡道班工家中致意，家屬當時就陳情台鐵局長期內部控管失當、道班人力不足，期待有公正的獨立機關真相調查，希望能找出事故真相，檢討原因，改善台鐵的作業規範，要求類似的憾事不應再發生。劉櫂豪說，除了正式發文要求運安會啟動事故調查外，也將於立法院開議後，於相關會議上提出具體提案，督促儘速辦理。
劉櫂豪說明，台鐵局223事故發生雖非屬營運中，在屬性上是工安事故，但由於台鐵花蓮工務段計167人、台東工務段計156人，合計323人都需臨軌作業，且事故發生的真相及相關作業規範程序，仍涉及營運及工務之安全，因此希望國家運輸安全調查委員會能依據該會訂定的「重大運輸事故之範圍」第2條第1款第6點「其他造成人民生命、財產重大影響，且經運安會認定有調查必要」之規定，提起事故調查，民眾期待能藉由獨立機關釐清事故原因，檢討控管及監理制度，確保台鐵營運及工務之安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言