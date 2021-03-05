罷惟一階連署通過 黃捷為陳柏惟打氣籲藍「懸崖勒馬」

台中罷免立委陳柏惟總部送給中選會的第一階段連署，中選會審核通過，高雄市議員黃捷得知消息立即為陳柏惟加油，要大家一起成為陳柏惟的後盾，並呼籲國民黨「懸崖勒馬」。

對於罷免陳柏惟第一階段連署通過，黃捷表示「感到十分遺憾」，於公於私她都認為陳柏惟是民主陣營中不可或缺的好夥伴，陳在國會的質詢與提案有目共睹，也獲公督盟評選為優秀立委，陳也把她長期在議會要求的「中國監視設備滲透」問題，用「台灣資通訊產品資安認證標章」進一步推動，並獲得行政院正面回應。

黃捷表示，她認識陳是在2018年的高雄市議員選舉時，他們不同選區參選，但在許多場合也多次碰頭，陳從不吝嗇互相加油打氣，後來因為陳的爽朗和彼此相近的價值而交情漸深，陳的3Q食堂系列影片第一集就找她合作，她跟陳暢談了許多議會的所見所聞；爾後陳決定投入台中的立委選舉，和她討論了很多對於2020國家安全發展的隱憂，她也出席陳在鳳山五甲龍成宮的告別晚會，為陳打氣，陳順利當選後，更成為台中民主的防波堤。

黃捷認為3Q陳柏惟是台灣前線之盾，請大家一同為陳加油，一起成為陳的後盾。

黃捷批判這國民黨推動報復性罷免，「一步步將台灣推向仇恨與紛亂，破壞社會安定、消耗社會成本」、「不斷發起報復性罷免及公投案，延續聲勢到2022年的地方選舉，就是國民黨的最終目的」，她呼國民黨懸崖勒馬，不要再繼續消耗台灣人的耐心。