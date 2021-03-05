中選會：高雄市議員高閔琳罷免案宣告不成立

中選會今表示，曾巖理先生領銜提出高雄市議會第3屆第3選舉區議員高閔琳罷免案，因提議人之領銜人提出符合規定之連署人人數未達法定連署人數應達原選舉區選舉人總數百分之十以上（即1萬9144人以上）之規定，中央選舉委員會今依法宣告該罷免案不成立。

中選會指出，曾巖理先生去年12月30日向高雄市選舉委員會提出連署人名冊，經高雄市選舉委員會函報連署人名冊查對結果，原連署人人數計2萬1472人，不合規定依法應刪除人數計7813人，經刪除後連署人人數為1萬3659人，不足規定人數5485人，同日也函請曾巖理補提連署人名冊。

不過，曾巖理雖補提，但經高雄市選舉委員會函報查對結果，補提連署人人數1萬323人，符合規定人數2499人，不符合規定人數7824人，總計符合規定之連署人人數合計為1萬6158人，未達法定連署人數應達原選舉區選舉人總數百分之十以上，即1萬9144人以上之規定，因此中選會今宣告該罷免案不成立。