罷免陳柏惟一階審核通過 刪Q總部：我們跨出了第一步！

台灣基進黨立委陳柏惟一階連署門檻達標，提案罷免領銜人楊文元已將罷免提議書送到中選會。中選會今日表示，該罷免案查對結果符合規定之提議人人數合計3744人，已達法定提議人人數，陳柏惟罷免案第一階段審核通過。楊文元表示，預計在3月12日上午10時正式向中選會領取第二階段表格。

中選會副主委陳朝建表示，陳柏惟罷免案之進度，經依法交由台中市選舉委員會查對提議人名冊後，依該會2月25日函復中選會查對結果，符合規定之提議人人數合計3744人，已達法定提議人人數。

罷免領銜人楊文元表示，「通過第一階段，僅是代表我們跨出了第一步，真正嚴峻的考驗是如何在未來的60天內徵求到超過門檻的29112份，預計目標希望能達到40000份，因為過程中一定還是會有資料填寫錯誤或填寫不清楚被剔除的。」

楊文元強調，對罷免陳柏惟的訴求相當明確：1.無心地方服務，承諾政見一再跳票。2.無心監督民意所託，食品安全呼吸健康空氣的權益都不替我們守護，支持萊豬進口，護航中火。3.發言荒腔走板，失格、失言新聞頻傳。4.面對質疑聲音，只會刻意抹紅，刻意分裂族群。

楊文元再次重申，沒有統獨問題、沒有政黨問題，就只有罷免不適任立委這一件事，他甚至連台灣海關都沒踏出去過，何來中共同路人的問題？此外，陳柏惟也說過他要對投給他的11萬選民負責、為他們服務，那我們就要為其他20多萬沒有被他服務到的民眾爭取權益。

楊文元說，第二階段法定60天的時間內還包括整理造冊、複印、送件，所以未來團隊一定會走上街頭，歡迎認同理念的民眾，參與第二階段的連署；罷免的路途很漫長、很艱辛，甚至還要被反對者冷嘲熱諷、言語攻擊，因此在志工招募上面臨到很大困難，也歡迎認同理念的民眾加入團隊。

根據「公職人員選罷法」規定，第一階段罷免門檻為當地人口數的1％，二階段連署門檻為10％，若二階審核通過後就進入罷免投票，罷免門檻為同意票數多於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數的1/4以上即通過罷免案。

陳柏惟於台中市第二選區，選舉人數29萬1122人，罷免提議門檻2912人、第二階段連署需29112人以上。