快訊

獨／勞金局新局長爆黑馬 金管會前主祕掌五兆基金

陳昇證實罹口腔癌 不捨35年髮妻「和夫人還有約定」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中選會：達法定提議人數 罷免陳柏惟「一階審核通過」

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
中選會副主委陳朝建。報系資料照
中選會副主委陳朝建。報系資料照

中選會今表示，有關楊文元先生提議罷免台中市第2選舉區立法委員陳柏惟一案，前經依法交由台中市選舉委員會查對提議人名冊後，查對結果符合規定之提議人人數合計3744人，已達法定提議人人數，中選會已通知領銜人陳柏惟罷免案連署人名冊格式。換句話說，陳柏惟罷免案已通過「第一階段審核」。

中選會副主委陳朝建表示，陳柏惟罷免案之進度，中選會依法於3月3日函請領銜人楊文元於文到次日起10日內至中選會領取台中市第2選舉區立法委員陳柏惟罷免案連署人名冊格式。經依法交由台中市選舉委員會查對提議人名冊後，依該會2月25日函復中選會查對結果，符合規定之提議人人數合計3744人，已達法定提議人人數。

陳朝建說，另依公職人員選舉罷免法第79條第2項、第80條規定，提議人名冊經查對符合規定人數時，提議人之領銜人應自收到通知之次日起10日內領取連署人名冊格式，並於60日內徵求連署，未依限領取連署人名冊格式者，則視為放棄提議。

中選會依法業於3月3日函請領銜人於文到次日起10日內，攜帶其國民身分證、印章向中選會領取連署人名冊格式。

根據《公職人員選罷法》規定，第一階段罷免門檻為當地人口數的1％，二階段連署門檻為10％，若二階審核通過後就進入罷免投票，罷免門檻為同意票數多於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數的1/4以上即通過罷免案。

罷免 中選會

延伸閱讀

陳柏惟貼打靶帥照 宣告續留外交國防委員會

號召企業助果農 陳柏惟對罷免案：我就是台灣鳳梨！

綠做陳柏惟罷免民調 羅智強酸：想吃萊豬的會投反對票

酸韓國瑜還在醉？孫大千反嗆：陳柏惟表現嗑藥太嗨？

相關新聞

罷免陳柏惟一階審核通過 刪Q總部：我們跨出了第一步！

台灣基進黨立委陳柏惟一階連署門檻達標，提案罷免領銜人楊文元已將罷免提議書送到中選會。中選會今日表示，該罷免案查對結果符合...

財產一年凈增320萬 陳時中：夫妻都有收入沒花太多錢

監察院今公布最新一期廉政專刊，衛福部長陳時中本次申報（去年11月）與2019年11月申報相比，存款增近70萬元，還還25...

鄭麗文請辭國民黨團書記長 趙少康：應該有內情

國民黨團書記長鄭麗文因協調新會期經濟委員會名單不順利請辭，黨團總召費鴻泰與黨主席江啟臣仍盡力慰留。中廣董事長趙少康今表示...

年輕人憂繳勞保等不到退休 蘇貞昌：不會啦、不會倒啦

勞保基金嚴重虧損，國民黨立委林德福下午在立院質詢時表示，現在勞保的問題是繳的人少、領的人多，很多年輕人擔心今天繳了，還沒...

勞保年金虧損擴大 朱立倫：蔡英文毫不關心勞工退休金

勞保基金嚴重虧損，國民黨前主席朱立倫下午在臉書批評，蔡英文總統上任就喊出年金改革，並說「勞工朋友是我心中最軟的一塊」、「...

中選會：高雄市議員高閔琳罷免案宣告不成立

中選會今表示，曾巖理先生領銜提出高雄市議會第3屆第3選舉區議員高閔琳罷免案，因提議人之領銜人提出符合規定之連署人人數未達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。