中選會：達法定提議人數 罷免陳柏惟「一階審核通過」

中選會今表示，有關楊文元先生提議罷免台中市第2選舉區立法委員陳柏惟一案，前經依法交由台中市選舉委員會查對提議人名冊後，查對結果符合規定之提議人人數合計3744人，已達法定提議人人數，中選會已通知領銜人陳柏惟罷免案連署人名冊格式。換句話說，陳柏惟罷免案已通過「第一階段審核」。

中選會副主委陳朝建表示，陳柏惟罷免案之進度，中選會依法於3月3日函請領銜人楊文元於文到次日起10日內至中選會領取台中市第2選舉區立法委員陳柏惟罷免案連署人名冊格式。經依法交由台中市選舉委員會查對提議人名冊後，依該會2月25日函復中選會查對結果，符合規定之提議人人數合計3744人，已達法定提議人人數。

陳朝建說，另依公職人員選舉罷免法第79條第2項、第80條規定，提議人名冊經查對符合規定人數時，提議人之領銜人應自收到通知之次日起10日內領取連署人名冊格式，並於60日內徵求連署，未依限領取連署人名冊格式者，則視為放棄提議。

中選會依法業於3月3日函請領銜人於文到次日起10日內，攜帶其國民身分證、印章向中選會領取連署人名冊格式。

根據《公職人員選罷法》規定，第一階段罷免門檻為當地人口數的1％，二階段連署門檻為10％，若二階審核通過後就進入罷免投票，罷免門檻為同意票數多於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數的1/4以上即通過罷免案。