保育藻礁等3決議案遭擋 國民黨團：蔡英文不敢面對承諾？

國民黨團今在立院提出3項，要政院落實農產品產銷、力擋日本核食與保育藻礁，但在民進黨人數優勢下全遭否決。國民黨團批評，民進黨罔顧全民利益，以多數暴力否決人民所關心的農民生計、環境保護和食品安全議題等緊迫議題。

國民黨團質疑，民進黨立委自甘淪為蔡政黨橡皮圖章，民進黨團淪為行政院遮羞布，「民進黨政府到底在怕甚麼？」

總召費鴻泰表示，蔡政府2016年由農委會規劃、輔導成立的「台灣國際農業開發股份有限公司」(簡稱台農發)，向官股單位募資2.4億元，至2019年已虧損約三分之一個資本額。

費鴻泰指出，由農委會國際處處長借調的台農發董事長洪忠修，妻子就是農委會主委陳吉仲學生間辦公室秘書劉方梅，洪在台農發月薪超過20萬元，日後還可回任公職，卻把台農發經營的虧損連連，跟陳吉仲根本沆瀣一氣、政治分贓

費鴻泰更提到，2016年我國農產品外銷新南向國家有7千多億元台幣，但到去年為止僅剩4千多億元台幣，這就是農委會的「績效」？

至於日本核食問題，費鴻泰表示，日本交流協會宣稱，今年一定會把核食賣到台灣，駐日代表謝長廷經常抱怨無法對日本大官朋友「交代」，難道台灣現在是日本附庸國？謝是「助日代表」？

此外，費鴻泰說，國民黨團主張將藻礁劃定為保護區，保存自然資源、人類資產，但決議案竟遭民進黨團否決，難道蔡英文總統不敢面對過去承諾？

黨團副書記長李德維表示，國民黨團所出3項公決案，都是2300萬國人關心議題，結果民進黨團竟用多數暴力否決，護航蔡政府農業政策的失能。

李德維也質疑，經濟部都不敢讓官員兼任官股公司董事長坐領高薪，依台農發經營績效，由農委會借調的台農發董事長洪忠修還做得下去？國民黨團提案要求農委會檢討，民進黨團卻連檢討都懶得做。

至於提出保護藻礁公決案，李德維說，是希望蔡政府能回應人民請求、履行承諾，慎重看待設藻礁保護區可能性，但民進黨團一樣毫不考慮的加以否決；至於日本核食，民進黨政府也應說明是否可能比照去年突襲開放美國萊豬做法偷襲。