員警難處理 藍委促立跟蹤騷擾防治法規範

婦女節將屆，國民黨立委今公開倡議，立法院應盡速完成「跟蹤騷擾防治法」立法，讓國內婦女免於被跟蹤騷擾恐懼。提案立委林為洲表示，國民黨團已將該立法草案列為本會期優先草案，希望這個會期能完成審查、三讀。

林為洲表示，根據日本統計，遭暴力傷害案例中，有八成在前期都曾發生跟蹤騷擾，可知防範跟蹤騷擾的重要性，但檢視「家庭暴力防治法」、「性騷擾防治法」、「社會秩序維護法」，想用來防範跟蹤騷擾都有不足之處。

林為洲說，他所提出的跟騷法草案版本，不僅針對跟追行為有更明確要件，未來若發生這類事件時，被害人也可向法院聲請緊急禁制處分與禁制令，以獲得保護。

立委李貴敏表示，英、美、德、澳、日等先進國家都已立法反跟騷，台灣至今因行政單位本位主義，尚未完成立法，呼籲執政黨應回應民眾期待。

立委洪孟楷則呼籲，行政院也應早日將政院版本草案送立法院併案討論，很多警務人員都樂觀其成跟蹤騷擾防治法上線，可讓這類事件防範未然。

林為洲舉例，辦公室實習生過去也曾有被跟蹤騷擾經驗，甚至從圖書館尾隨回家，造成女學生心生畏懼、困擾，但去警局報案時，卻礙於目前法規無法處理；去年信義區101百貨也發生櫃姐遭跟騷達5個月，報案也無法約制盯哨而不了了之。