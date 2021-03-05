影／鳳梨銷陸受阻 屏東返鄉青農哽咽「感謝大家相挺」

屏東縣銀獅青果生產合作社理事主席洪銘聰，是農三代，11年前他放棄機械大廠工程師工作，返鄉接手分擔父親工作。面對大陸禁銷台灣鳳梨，洪銘聰今哽咽說，感謝大家相挺，外地民眾、企業來到產地跟他買鳳梨，都會給他大大擁抱並說「加油」，他很感動大家支持、鼓勵，感受到「台灣人真的很有感情」。

鳳梨銷陸受阻，屏東縣長潘孟安今出席銀獅青果生產合作社，鳳梨外銷日本封櫃儀式，為後續訂單效應喝采，增強屏東農民信心，帶來正面力量。

洪銘聰說，2月26日當天接獲電話告知3月1日鳳梨禁銷陸，他正忙著裝箱，處理大陸訂單，當時以為是開玩笑，後來陸續很多人打電話來跟他說，「那晚特別好睡，累積三、五年壓力，不是一般人可以了解」。

洪銘聰說，台灣跟大陸關係長期曖昧，這是事實無法改變，他深知這天早晚會發生，發生時如何克服，趁這個機會他放慢腳步，檢討生產、種植成本，檢疫問題也會去面對，「只有不斷改變，想辦法解決問題」，看的是全世界，不是只有亞洲國家。

洪銘聰說，鳳梨產業不能放在同一個市場，2019年他做了歐盟認證，一路堅持最好品質，感謝縣長潘孟安協助，告訴農民布局全球視野，未來鳳梨還將銷往澳洲、加拿大。

洪銘聰說，2月27日他仍持續裝鳳梨，縱使沒有銷到大陸，他仍會持續採收，那天裝鳳梨時，陸續從高雄、屏東、在地企業、年輕人，開貨運等民眾來到產地，給他一個擁抱買鳳梨，跟他說「台灣加油，你們不能漏氣，我們永遠挺你」，他心想當下怎麼會有人跑大老遠來買鳳梨，當他們離開「很感動，當他們走的時候我都流眼淚」。

屏東縣長潘孟安聽到洪銘聰哽咽，也在一旁拍拍他的肩膀，鼓勵他，潘孟安也紅了眼眶。「台灣人真的很有感情！」洪銘聰說，「我會持續堅持下去把鳳梨農業做好」，政府補助農民很多，天災地變，賣農產品免稅，農民更有責任把農產做得更好。

洪銘聰說，網路上有很多企業、好朋友，不認識的民眾來問他「你們好嗎？」，他跟大家說「我們很好，會努力，台灣加油！」。