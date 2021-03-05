比下1450　趙少康：籌組網紅國家隊反攻大陸

網路世界崛起，活躍網紅也成一方意見領袖。因應大陸方面近來推動要培養台灣千位青年成為網紅，表態爭取國民黨提名參選2024年總統的中廣董事長趙少康今天宣布，若當選要籌組網紅國家隊，這也是他提出的第一個青年政策。

「以前反攻大陸是軍事反攻大陸，現在用網路反攻」。趙少康表示，會找到國內最好的老師來訓練有志的青年，再從裏面找出最優秀的組織團隊到大陸比賽，拚拚看，就不相信台灣培養的網紅會比大陸培養的網紅差。

趙少康也強調，當前的1450網軍是「私下、齷齪、低級」的，他組的網紅國家隊是正大光明， 籌組目的也不是為了在網路上對付1450，這是兩回事。

趙少康說，網紅國家隊要訓練青年成為好的YT、podcaster，將來他們有實際技能在身，就可做電商，賣商品有收入，同時可以去比賽；網紅大軍將是最厲害的國家隊，培養最精銳、有實力、厲害的，甚至讓大陸網紅聞之喪膽。

趙少康指出，網紅國家隊培訓對象會先經過海選，第一批實體教學，幫台灣培養100名最精銳的網紅；另外，線上教學再培養1千名網路達人或線上網紅，課程完全義務，不收學費，細節馬上會出來。

趙少康說，目前課程培訓重點，在於要怎麼讓有志青年成為好的YT、podcast？怎麼把口語變成精簡文字，把文字變精簡口語？怎樣在短時間裏面能夠行銷、打動受眾，會有很多實做的課程。

趙少康表示，雖然組網紅國家隊是他的主張，但他仍盼政府主辦，號召台灣最優秀網紅青年一起共襄盛舉。趙說，蔡英文總統從香蕉、鳳梨、口罩，天天一大堆國家隊，若組網紅國家隊，將來國內會辦比賽，也會去參加大陸比賽，攻城掠地。

趙少康說，中國大陸杭州、溫州、廈門等地辦台灣青年千人網路達人培訓，還有網紅比賽等，國安會與陸委會分析，大陸要對台灣統戰，要把這些台灣青年送回台灣，對台灣內部做統戰，兩岸吵得不可開交。

趙少康批評，大陸市場很大，願培養台灣青年網紅，為台灣青年找出路，有什麼不好？民進黨政府大可也辦網紅大賽、網路達人訓練，但現在每天該做的事不做，偷偷摸摸私下培訓，支持特定YT、網紅，搞大內宣，「真沒出息」。

趙少康也揶揄，民進黨不是有1450網軍，鋪天蓋地隨時出草抹紅、抹黑，連這次藻礁公投都到處攻城掠地，但既然有這麼強的1450網軍，對岸有什麼好怕？不能殺國民黨、藻礁公投的時候神勇無比，怎麼碰到老共就很害怕。

趙少康說，統戰是統一聯合戰線，結合所有可以結合的朋友，「你統戰我，我統戰你，不是很正常」。