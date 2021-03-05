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影／民進黨否決3公決案 費鴻泰：蔡英文不敢面對
國民黨立院黨團今(5)日在立法院院會提出三項增列討論事項，包括請行政院檢討如何落實蔬果產銷調節緊急處理政策；日本福島與周遭地區農產品，在釐清相關疑慮前，不應貿然解禁；要求內政部將觀塘海岸藻礁畫設為海岸保護區，禁止區內任何開發行為等。在民進黨立院黨團反對下，三項提案均遭封殺未能通過。
國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，蔡英文在2013年寫藻礁永存，當選後，就任年5年短短的時間，就要把她的諾言撕毀，將7000年的藻礁毀棄，我們的公決案要求將觀塘海岸藻礁畫設為海岸保護區，把人類的資產、資源保留下來，「蔡英文你為什麼不敢面對」。
費鴻泰說，不知道民進黨在怕什麼，居然用多數的暴力再次否決，我們代表人民發聲的3個公決案，國民黨從這次的鳳梨事件發現產銷失衡，現在鳳梨的價格，按媒體的報導價格直直落，農民心中都淌血，產銷失衡不是今年才發生，蔡政府這5年經常發生產銷失衡，我們舉例像現在的高麗菜，價格連運送的成本都不到，農民非常痛心，而農委會在陳吉仲領導下，這幾年常因產銷不順，發生了超支，預算併決算，他們是這樣子來欺騙人民、暗渡陳倉。
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