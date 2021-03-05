影／「用網路反攻大陸！」 趙少康：成立網紅國家隊

表態將爭取國民黨2024年總統提名的媒體人趙少康，今天宣布將經過海選與培訓，組織「網紅國家隊」，為台灣培養最優秀的網紅達人，並且要前進大陸比賽，用網路來反攻大陸。

趙少康表示，大陸要舉辦台灣青年千人網路達人培訓及網紅大賽，讓國安會與陸委會質疑大陸要用「銳實力」對台灣內部做統戰。趙少康說，他不解政府為何這麼緊張？民進黨有什麼好怕的？他認為政府也應該舉辦網紅大賽、網路達人比賽，不要只是私下培訓、支持特定網紅做大內宣，這樣真的很沒出息。

趙少康宣布，將組織「網紅國家隊」，先尋找國內最優秀的老師，第一批先培訓100名最精銳的網紅，以及線上教學培養1000名網路達人，最後選出最優秀者，到大陸比賽，要讓中國網紅聞風喪膽。他不相信台灣培養出的網紅會比大陸的差，「以前要反攻大陸都是軍事反攻，現在要用網路反攻」，這也是他提出的第一個青年政策。