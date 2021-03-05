國民黨拋團合作 時力：先從翁茂鍾案、坤輿案開始

時代力量立院黨團總召邱顯智今天表示，國民黨立院黨團總召費鴻泰表示希望拜會、並在議題上合作，時力黨團歡迎來訪，但長期以來，時力黨團強力監督的幾個議題上，包括翁茂鍾案醜聞、居住正義或苗栗坤輿案等，都沒有看到國民黨積極監督行政機關。

邱顯智說，兩黨要合作，可以先從國民黨支持積極處理翁茂鍾案開始。他提到，昨天最高法院院長吳燦談及翁茂鍾案時流淚，認為媒體對此案的報導，已經對司法造成嚴重的傷害，這樣的說法讓人難以認同，並非媒體的報導，對司法造成傷害，而是司法院從翁茂鍾案發生以來，種種司法高層對涉案人士的包庇，傷害了司法。他列舉，包括讓涉案法官洪佳濱在本周退休、從移送監察院的名單中移除庭長吳明雄、甚至至今都不願對人民公開調查報告。

邱顯智說，對比基層司法官排隊買便當或是開庭看手機，就被懲戒，司法院與法務部在翁茂鍾案上的種種包庇，讓基層法官檢察官不知做何感想，時力黨團再次呼籲各黨的合作，應從翁茂鍾案開始。

邱顯智指出，除了翁茂鍾案，時力也長期關心苗栗坤輿案，反對國民黨籍苗栗縣長徐耀昌去年底，將環保署已訴願駁回的案件進行試運轉。邱說，這是違法亂紀的行為，國民黨團若想要在議題上合作，應該先要求徐耀昌撤回掩埋場的許可，阻止徐耀昌逃避環評、將良田變成掩埋場。