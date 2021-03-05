水利會改制公務機關 國民黨團二度聲請釋憲批「鴨霸」

農田水利法三讀通過後，水利會去年10月開始改制公務機關，成為農委會農田水利署，國民黨團去年曾聲請農田水利會組織通則第40條釋憲，但大法官認定聲請案不符大審法規定，決議不受理；國民黨團今再集結38名立委連署，上午到司法院遞狀針對農田水利法聲請釋憲，喊口號「沒收農民財產，奪產違憲」。

國民黨團總召費鴻泰今和首席副書記長陳玉珍、立委陳超明、孔文吉、謝衣鳯、林文瑞等，及反消滅水利會全國自救會會長黃金春等農民，集結司法院大門，聲請農田水利法釋憲。

費鴻泰指出，水利會財產均來自於先民捐款，從日據時代開始設立農田水利系統，但民進黨政府「鴨霸」搶奪人民的財產，不是幾萬元，是幾千億乃至於上兆元，蔡英文政府用一紙行政命令就強行剝奪人民集會結社權利，讓人無法容忍，如今第一步要求釋憲，接下來會有一連串街頭請願活動。

林文瑞指出，民進黨政府用「奧步」強奪民產，雖然國民黨團在立法院表決輸了，但大法官是人民最後的保障、最後一道防線，希望大法官針對農田水利法第23、34條做出解釋，替農民聲張正義。

反消滅水利會全國自救會會長黃金春說，水利會改制一年多以來，產生很多問題，如今政府除把水利會改為公務機關外，也通過農田水利法第23、34條概括百年來農民累積的財產、自治權，可說是「民主退步」，讓全世界人看笑話。

他指出，農田水利會日據時代以來的公法人，主要是保障農民團體自治權利，包括徵收水費等，過去蔣經國總統執政時代、民國80年國民黨完全執政的李登輝總統時代也曾要改制水利會，但因全國17個農田水利會老百姓出錢出力的財產太多，政府沒有財力徵收而沒有成功；他期盼大法官能替農民主持公道。

前台南縣長蘇煥智指出，水利會先於國家而成立，在政府資源不足狀況下，農民出錢出力完成灌溉系統，農田水利會在人類歷史均是自助組織，日據時代被認定為公法人，要變成國家的必須經過徵收程序。

他說，農田水利法違憲問題，包括沒有法律明文規定即消滅水利會，第34條僅規定停止適用農田水利會組織通則，但這不是消滅水利會的根據，就算停止適用通則，全國17個水利會的法人資格並沒有消失，農委會、行政院宣告水利會消失是錯誤的，侵害人民結社權，違法違憲。

蘇煥智說，其二，就算要解散水利會也需經過清算程序，但水利法完全沒有提及如何清算，「這可是最大違憲的地方」，民進黨政府認為水利會屬於公法人，財產也算是公家的，明顯是嚴重錯誤，水利會財產未經徵收程序即成為國家財產、水權也變成國家所有，嚴重侵害人民財產權。