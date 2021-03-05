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吳釗燮應邀參與IPAC視訊會議 同框喔熊及台灣鳳梨
外交部今天表示，外交部長吳釗燮於昨天應邀參加「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）的共同主席視訊會議，吳釗燮說明台灣鳳梨遭中國暫停進口的狀況，也現場展示台灣鳳梨。
外交部發言人歐江安表示，吳釗燮應邀發表演講，說明台灣的國際處境，演講結束後並接受提問，與會的IPAC各國共同主席與吳釗燮互動熱烈，就多項議題進行深入討論。
歐江安表示，由於IPAC會議為閉門性質，外交部不便透露會議中具體討論內容。
歐江安表示，「對華政策跨國議會聯盟」由英國、美國、加拿大、比利時、捷克、德國、丹麥、法國、愛爾蘭、義大利、立陶宛、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士、日本、澳洲、紐西蘭及烏干達等19國國會及歐洲議會所組成，20個議會各有2位共同主席及相關成員，總計已有超過 200位各國跨黨派議員參與。
歐江安表示，IPAC宗旨在促進理念相近的各國議員深化合作，以積極、宏觀方式探討與中國相關議題，盼能維護國際規範、普世人權及全球安全；IPAC曾於去年11月發表聯合聲明，高度支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。
外交部推特公布吳釗燮參與的畫面，桌上除了有鳳梨，還有交通部觀光局的吉祥物「台灣喔熊」。
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