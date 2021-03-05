台美史瓦帝尼辦夥伴機會考察團 建立經貿合作里程碑

外交部今天表示，為了推動經貿交流，台灣、美國和史瓦帝尼三方昨天舉行「夥伴機會考察團」（Partners Opportunity Delegation, POD）視訊線上會議，這是首度將台美合作模式拓展至非洲國家，並建立三方經貿合作的里程碑，外交部希望透過平台強化策略夥伴企業的合作關係，讓台美史三方合作的成功經驗及發展模式可以拓展至非洲其他國家。

外交部表示，全球在新冠肺炎疫情影響下，各國經濟受到嚴重衝擊，為推動經貿交流、加強投資合作，台美史三方4日克服時差召開POD視訊線上會議，並邀請台、美兩國在資通訊、數位經濟、能源及食品加工等領域企業參與，我國駐史瓦帝尼大使梁洪昇、美國駐史副館長John K. Moyer及史國商工暨貿易部Manqoba Khumalo致詞歡迎各方與會。

外交部表示，會中史國貿易投資促進局（Eswatini Investment Promotion Authority, EIPA）官員介紹史國投資環境，說明史國在南部非洲區域經貿競爭力，在史國投資的美商可口可樂公司也分享長期在當地投資經驗供與會者參考。

外交部表示，美國國務院全球夥伴辦公室主任Thomas Debass於會中介紹美國運用POD機制協助私部門資金導入各國的案例。此外，美國國際開發金融公司（US International Development Finance Corporation, DFC）「繁榮非洲」（Prosper Africa）計畫官員Briton Boling簡介計畫內容，同時鼓勵有意赴我國非洲友邦投資的台美廠商善用POD拓展商機。