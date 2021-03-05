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何時推勞保改革 蘇貞昌：目前沒討論

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影

勞保二○二六年將面臨破產危機，行政院政務委員林萬億昨坦言，確實面臨破產的時間相當迫切，正蒐集專家學者、勞工團體意見，並依這些意見評估、檢討要如何納入改革條文。不過行政院長蘇貞昌今表示，目前並沒有做這方面討論。

林萬億昨鬆口蒐集專家意見、檢視勞保改革，蘇貞昌今赴立法院施政報告及備詢前則表示，已講過政府不倒，勞保絕對不會倒，也看到政府努力經營，勞保也有各方面獲益，確實勞保整體上必須要整個面對、蒐集各方意見，不過目前並沒有做這方面討論。

行政院政務委員羅秉成稍早受訪時表示，如同林萬億所說，勞保年金改革仍在與部會討論當中，還沒有到行政院最後決策層次，蘇貞昌也尚未聽取報告。

羅秉成說，勞保改革社會矚目，行政院一定要讓部會把政策討論、擬定成熟，也會讓各界意見都有表達機會。相關改革由勞動部妥為規劃研擬中，林萬億政委負責協調督導。

另外，我國首批新冠疫苗已抵台，蘇貞昌重申，疫苗不足他不搶，沒人敢打他先打，目前國人同胞都有踴躍打疫苗的狀況，盼民眾要照指揮中心順序，一步一步來，才能把台灣已經被世界稱讚的安全延續下去。

行政院 蘇貞昌 新冠疫苗 勞保

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