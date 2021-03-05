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藻礁連署突破50萬大關 環團邀民眾周六穿粉紅衣展初心

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
藻礁連署昨突破50萬大關，環團邀周六穿粉紅衣展現守護藻礁初心。圖／藻礁公投小組提供
藻礁連署昨突破50萬大關，環團邀周六穿粉紅衣展現守護藻礁初心。圖／藻礁公投小組提供

藻礁公投昨天單日連署量為6萬9310份，已突破50萬大關。荒野保護協會理事長劉月梅感謝全民支持，也呼籲參與連署行列的民眾，本周六一起穿上粉紅或桃紅色的衣服，展現「粉紅風暴」守護藻礁的初心。

藻礁公投再次達到第二階段目標，劉月梅說，每一張連署書對他們而言都彌足珍貴，在這個值得紀念的時刻，希望民眾能在眾多紛擾的資訊中，聚焦藻礁公投的初衷，也就是對環境的愛，和所有人守護土地的意識。

劉月梅重申，環團沒有顏色，只有一顆愛土地的心，而它的顏色如同藻礁一樣，粉紅純淨又勇敢堅毅，感謝所有支持連署的民眾，更重要的是，請大家在8月28日公投日，站出來參與投票。

藻礁 公投

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