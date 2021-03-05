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拜登表態挺台灣 蘇貞昌：過去有人譏笑政府押錯寶

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
美國總統拜登三日參加與眾院民主黨黨團的視訊會議。同日他發表任內首份國安戰略暫行指南，稱依長期承諾支持台灣。歐新社
美國總統拜登三日參加與眾院民主黨黨團的視訊會議。同日他發表任內首份國安戰略暫行指南，稱依長期承諾支持台灣。歐新社

美國總統拜登三日發表任內首份國家安全戰略指南，明確表達會支持台灣。行政院蘇貞昌今則表示，過去有人譏笑政府押錯寶，現在可以很清楚看到，台灣的努力被世界看見、美國肯定。

拜登日前發表任內首份國家安全戰略指南，直指中國是唯一能挑戰國際社會體制的競爭對手，並明確指出會支持台灣和香港，應對中國脅迫、人權問題和不公平貿易行為。

蘇貞昌今赴立法院施政報告及備詢前受訪表示，過去有人譏笑政府押錯寶，現在大家可以很清楚看到，拜登明白指出，台灣是主要的重要的經濟民主夥伴、安全夥伴，這是台灣的努力被世界看見、美國肯定，我國自助而後人助，與美有共同價值，彼此互利、合作的各種經驗需要，未來會更加強台美合作，也會更努力保護區域和平，守護國家安全。

拜登 蘇貞昌 行政院

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