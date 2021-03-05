先打疫苗破除民眾疑慮 黃子哲：蘇貞昌「我願意」反悔

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書上表示，去年12月在立法院，行政院長蘇貞昌被問到是否率先施打疫苗以提振國人信心時，蘇回答說「我願意」。圖／黃子哲提供
國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書上表示，去年12月在立法院，行政院長蘇貞昌被問到是否率先施打疫苗以提振國人信心時，蘇回答說「我願意」。圖／黃子哲提供

國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書上表示，連要不要率先打疫苗，行政院長蘇貞昌都可以髮夾彎，從「我願意」變成「三心二意。」去年12月在立法院，有立委在質詢時問蘇貞昌是否率先施打疫苗以提振國人信心時，蘇回答說「我願意」，而且還會將此建議轉達給蔡英文總統。

黃子哲表示，如今AZ疫苗運送抵台，同樣被問到是否率先打疫苗時，蘇竟改口說，若疫苗不足行政官員不會搶著接種；若對疫苗有疑慮，他率先施打。然而蘇貞昌的這個說法，依舊不改其愛耍嘴皮、詭辯奸巧的風格。

黃子哲指出，事實上，已有醫師出來表達醫護人員可能有一半的人對AZ疫苗有疑慮而不敢打。那不就已經符合蘇的施打條件，怎麼還在東閃西躲？

黃子哲說，況且若是蔡英文總統、蘇貞昌院長、陳時中三位，或只要其中一位率先代表接種疫苗，以一人二劑計算，總共也不過2到6劑，這麼少的數量，根本不會有什麼排擠效應，此舉是為了提振醫護人員或國人對疫苗的信心，也不可能被說是「搶」打。

黃子哲表示，有綠營說是藍營要求首長先打疫苗是在作亂，是政治操作。但不妨看看上星期民進黨立委趙天麟在立院的質詢，同樣希望陳時中部長優先施打，以信心喊話並破除謠言。趙還強調，這「不算特權」。

黃子哲說，綜觀國際上疫苗施打的狀況，由總統、總理率先來公開施打疫苗者，比比皆是，例如從其疫情狀況較差的美國，到疫情控制不錯的澳洲，都是由總統或總理率先接種疫苗，目的是一方面鼓勵人民也來打疫苗，另一方面也是緩解民眾對疫苗安全性的疑慮。

黃子哲說，既然政府認為AZ疫苗安全無虞，也鼓勵國人來打，怎麼從蔡英文、蘇貞昌、到陳時中，迄今竟然沒人願意直接了當的說願意當表率來施打疫苗? 如果連領導人都扭扭捏捏，找各種理由塘塞，那國人怎麼會有信心呢？再閃躲下去，都快變國際笑話了。

疫苗 黃子哲 蘇貞昌

延伸閱讀

首批AZ疫苗突襲到貨 陳時中：第二批大概也是

AZ疫苗封緘驗什麼？不良反應誰說明？陳時中親上火線說明

自由之家報告／台灣自由度排名亞洲第2 蘇貞昌：中肯有力、到位的讚譽

鳳梨、藻礁爭議延燒 藍：討厭民進黨的感覺回來了

相關新聞

考試院座談 劉建忻：無關年改

配合違憲宣告，行政院會昨天通過軍教相關修法，外界關注是否啟動「二次年改」？民進黨人士表示，年改原則上已大幅延後破產年限，...

先打疫苗破除民眾疑慮 黃子哲：蘇貞昌「我願意」反悔

國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書上表示，連要不要率先打疫苗，行政院長蘇貞昌都可以髮夾彎，從「我願意」變成「三心二意。」去年...

二次年改 吳斯懷：99％不可能

對於民進黨政府是否會啟動「二次年改」？國民黨立委吳斯懷說，「百分之九十九不可能」，行政院這次的違憲修法也不過是「千分之一...

獨／辭書記長不接受慰留 鄭麗文晚間退國民黨團幹部群

國民黨團書記長鄭麗文因協調立院新會期經濟委員會黨團立委參與名單受阻，昨在黨團立委群組內向總召費鴻泰「公開」請辭。費下午受...

政治人物拚鳳梨外交 鄭文燦經營推特有眉角

鳳梨突遭禁銷中國，台灣政治人物紛紛運用社群媒體向國際宣傳台灣鳳梨，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都發Twitter（推特），但這波台灣名人推特，桃園市長鄭文燦的推文意外受到矚目，逾3.6萬人轉推、11萬人按愛心，聲量旺過小英，朝日電視台也連線訪問，這場「鳳梨外交」，可以看出政治人物面對不同國家，經營不同社群平台背後的苦心。

AIT台北辦事處處長酈英傑會林右昌 基隆市府證實但不便說明

美國在台協會台北辦事處處長酈英傑今天上午拜會基隆市長林右昌，在市室室見面，市府今晚證實此事，因為是沒有公開的行程，尊重對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。