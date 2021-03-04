獨／辭書記長不接受慰留 鄭麗文晚間退國民黨團幹部群

國民黨團書記長鄭麗文因協調立院新會期經濟委員會黨團立委參與名單受阻，昨在黨團立委群組內向總召費鴻泰「公開」請辭。費下午受訪表示仍積極慰留中，鄭的黨團工作由他暫代處理，但據了解，鄭晚間已退出黨團幹部群組，去意甚堅。

過去國民黨團書記長多次在會期中出缺， 2008年3月任書記長的費鴻泰因衝撞當時民進黨總統候選人謝長廷競選辦公室引發爭議請辭，之後透過黨團選舉由前立委謝國樑代理書記長，但謝5月又請辭，才由當時首席副書記長張碩文暫代。

上屆立院最後「選舉會期」，財經立委曾銘宗當選黨團總召後，又循例獲黨中央任命為新任黨團書記長，之後在隔年初黨主席吳敦義請辭前，再被任命為黨秘書長，兼三黨務要職與黨團大、小黨鞭。

知情人士表示，晚間6時49分黨團幹部群組內正在討論明天上午院會確認議事草案攻防與動員規畫時，提醒明天黨職幹部、輪值立委與不分區立委要進場協助處理時，鄭麗文隨即在6時50分退出該黨團幹部群組，被解讀已無意續留。

國民黨立委表示，昨天鄭麗文在黨團立委群組內宣布請辭書記長後，除費鴻泰立即表達慰留，近30位黨籍立委接連留言盼鄭打消辭意，這次也爭取續留經濟委員會而處風暴核心的立委翁重鈞還留言詢問是否因經委會要抽籤才讓鄭請辭。

國民黨立委指出，在翁重鈞留言表達歉意後，鄭麗文立即致電翁澄清不是因為翁。費鴻泰下午受訪時也說，鄭是在協調的過程中因為「某位委員」的事，讓她覺得不受尊重。該黨籍立委說，經他了解，事件起因應與協調立委李貴敏過程有關。

費鴻泰表示，鄭麗文辭意甚堅，但因書記長是黨團成員選舉產生，總召也沒資格准辭，出缺也無法由總召指派，要回黨團大會處理；鄭仍是黨團書記長，工作就由他暫代，他跟黨主席江啟臣會繼續努力讓鄭釋懷，不會讓心結不解開就算了。