快訊

地牛翻身！晚間22:24規模4.7地震 最大震度3級北部有感

不用上班了！威力彩9.2億元一人獨得 獎落這縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／辭書記長不接受慰留 鄭麗文晚間退國民黨團幹部群

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨團書記長鄭麗文因協調立院新會期經濟委員會黨團立委參與名單受阻，昨（3）日在黨團立委群組內向總召費鴻泰「公開」請辭。據了解，鄭今（4）日晚間已退出黨團幹部群組，去意甚堅。 聯合報系資料照片／記者周志豪攝影
國民黨團書記長鄭麗文因協調立院新會期經濟委員會黨團立委參與名單受阻，昨（3）日在黨團立委群組內向總召費鴻泰「公開」請辭。據了解，鄭今（4）日晚間已退出黨團幹部群組，去意甚堅。 聯合報系資料照片／記者周志豪攝影

國民黨團書記長鄭麗文因協調立院新會期經濟委員會黨團立委參與名單受阻，昨在黨團立委群組內向總召費鴻泰「公開」請辭。費下午受訪表示仍積極慰留中，鄭的黨團工作由他暫代處理，但據了解，鄭晚間已退出黨團幹部群組，去意甚堅。

過去國民黨團書記長多次在會期中出缺， 2008年3月任書記長的費鴻泰因衝撞當時民進黨總統候選人謝長廷競選辦公室引發爭議請辭，之後透過黨團選舉由前立委謝國樑代理書記長，但謝5月又請辭，才由當時首席副書記長張碩文暫代。

上屆立院最後「選舉會期」，財經立委曾銘宗當選黨團總召後，又循例獲黨中央任命為新任黨團書記長，之後在隔年初黨主席吳敦義請辭前，再被任命為黨秘書長，兼三黨務要職與黨團大、小黨鞭。

知情人士表示，晚間6時49分黨團幹部群組內正在討論明天上午院會確認議事草案攻防與動員規畫時，提醒明天黨職幹部、輪值立委與不分區立委要進場協助處理時，鄭麗文隨即在6時50分退出該黨團幹部群組，被解讀已無意續留。

國民黨立委表示，昨天鄭麗文在黨團立委群組內宣布請辭書記長後，除費鴻泰立即表達慰留，近30位黨籍立委接連留言盼鄭打消辭意，這次也爭取續留經濟委員會而處風暴核心的立委翁重鈞還留言詢問是否因經委會要抽籤才讓鄭請辭。

國民黨立委指出，在翁重鈞留言表達歉意後，鄭麗文立即致電翁澄清不是因為翁。費鴻泰下午受訪時也說，鄭是在協調的過程中因為「某位委員」的事，讓她覺得不受尊重。該黨籍立委說，經他了解，事件起因應與協調立委李貴敏過程有關。

費鴻泰表示，鄭麗文辭意甚堅，但因書記長是黨團成員選舉產生，總召也沒資格准辭，出缺也無法由總召指派，要回黨團大會處理；鄭仍是黨團書記長，工作就由他暫代，他跟黨主席江啟臣會繼續努力讓鄭釋懷，不會讓心結不解開就算了。

鄭麗文 費鴻泰 國民黨

延伸閱讀

鄭麗文「辭意甚堅」 費鴻泰找江啟臣想辦法

國民黨委員會抽籤 陳超明、謝衣鳯留經濟 翁重鈞轉司法

鄭麗文請辭黨團書記長？費鴻泰：會持續慰留

協調新會期委員會名單卡關 鄭麗文請辭國民黨團書記長

相關新聞

獨／辭書記長不接受慰留 鄭麗文晚間退國民黨團幹部群

國民黨團書記長鄭麗文因協調立院新會期經濟委員會黨團立委參與名單受阻，昨在黨團立委群組內向總召費鴻泰「公開」請辭。費下午受...

首度談藻礁公投 洪申翰：連署的人期待政府好好說話

中油第三座液化天然氣接收站（三接）興建計畫因涉及大潭藻礁生態保育，環團發起「珍愛藻礁」公投，目前第二階段連署已衝破卅五萬...

政治人物拚鳳梨外交 鄭文燦經營推特有眉角

鳳梨突遭禁銷中國，台灣政治人物紛紛運用社群媒體向國際宣傳台灣鳳梨，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都發Twitter（推特），但這波台灣名人推特，桃園市長鄭文燦的推文意外受到矚目，逾3.6萬人轉推、11萬人按愛心，聲量旺過小英，朝日電視台也連線訪問，這場「鳳梨外交」，可以看出政治人物面對不同國家，經營不同社群平台背後的苦心。

AIT台北辦事處處長酈英傑會林右昌 基隆市府證實但不便說明

美國在台協會台北辦事處處長酈英傑今天上午拜會基隆市長林右昌，在市室室見面，市府今晚證實此事，因為是沒有公開的行程，尊重對...

江啟臣指大陸不只威脅還有機會 若連任國民黨主席會推動兩岸對話

國民黨主席江啟臣接受路透社專訪，指中國大陸是台灣的主要威脅，引發國台辦不滿。江啟臣下午接受電台專訪，還原當時情況，他指路...

獨／國民黨主席江啟臣拚連任 就任周年滿意度民調曝光

國民黨主席江啟臣3月9日即將就任滿一年，對於這一年來在黨務上的表現，國民黨也做了黨員民調，並在昨天中常會提供給中常委做為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。