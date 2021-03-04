黃捷度過罷免危機今助吳思瑤 要羅智強「早日回頭」

度過罷免難關的無黨籍高雄市議員黃捷今天在臉書為民進黨立委吳思瑤打氣，強調吳思瑤是認真、負責、會做事的政治人物，並向要罷免吳思瑤的台北市議員羅智強喊話，要羅智強「早日回頭，做好台北市議員的本分，做好選民服務，才不愧對自己大安文山的選民。」

黃捷在臉書表示，對吳思瑤的印象，就是一位認真、負責、會做事的政治人物；吳擔任台北市議員的時期，在士林北投推動許多文史、教育政策，都一一落實造福鄉里，後來擔任立法委員，也在教育文化方面有十分優秀的表現，不僅長期關心偏鄉教育，在立法院提出的「學校飲食法」專法，更是她前幾個會期在高雄市議會要求修訂「午餐工作手冊」的參考資料，她也因此成功爭取修訂，得以改善廚師福利。

黃捷認為，無論是過去擔任議員，還是現在擔任立委，吳思瑤都是公民團體評鑑的優秀民代，這些政績，都禁得起選民的檢視。

「近期國民黨議員、黨團幹部等為首的罷瑤團體，竟用正式決議的方式，來要求國民黨籍里長舉辦社區活動時不得邀請吳思瑤委員，既不合情更不合理。」她表示，里鄰活動除了政府補助經費外，很大一部分都要靠里長辛苦募集民間資源，而選區的立委跟里長合辦活動，共同為社區爭取福利，更是天經地義。國民黨這種自畫圈圈、霸凌基層的方式，不但讓里長難做人，更讓里民喪失應有的權利，實在惡劣。

黃捷表示，高雄人證明，這樣報復性的罷免讓民眾所厭惡，更已經厭倦，「我也要在此對發起人羅智強議員喊話，這樣操作仇恨，浪費社會資源的報復性罷免，不但民眾不買單，對你往後想參選士林北投立委，乃至於台北市市長，都不會有幫助，早日回頭，做好台北市議員的本分，做好選民服務，才不愧對自己大安文山的選民。」