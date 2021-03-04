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首度談藻礁公投 洪申翰：連署的人期待政府好好說話

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨立委洪申翰。記者丘采薇／攝影
民進黨立委洪申翰。記者丘采薇／攝影

中油第三座液化天然氣接收站（三接）興建計畫因涉及大潭藻礁生態保育，環團發起「珍愛藻礁」公投，目前第二階段連署已衝破卅五萬門檻，成案機率極高。過去也是環團代表人物的民進黨立委洪申翰，今天首度對外發聲，他表示，此議題表現上看起來是保育和開發的對立，但實質上是「環保vs.環保」，左邊是更大程度的保育，右邊是更大程度的減煤、減空汙，他認為政府應該對現在出來連署的環團與年輕人「好好說話」，「817萬人裡面就是有不一樣的支持者。」

洪申翰表示，此案在2015年，馬政府時代被重新拿來核定，不是為了非核，很大的原因是為了台灣整體天然氣布局的風險管理，現在有中部、南部接收站，政府希望北部也有一個接收站，北、中、南都有，大潭和通霄電廠是天然氣的重鎮，不然就要一直「南氣北送」，在風險管理上有很多挑戰，前總統馬英九也是這樣想，因此將三接的案子拿出來。

洪申翰說，桃園的海岸線都有藻礁，大潭藻礁的潮間帶是爭議核心，過去學界或是生態界對於這一塊大潭藻礁的重視度也不是很高，因此中油就說這一塊生態很差，但2017年開始，有很多生態研究學者，進到大潭藻礁的區域裡面做調查，發現生態豐富，發現比想像中好很多，讓中油也無法否認，因此才逼出所謂的三接離岸方案，將開發面積縮小，也不增加其他開發，這是經過許多部會研商，也是生態學者努力之後的結果。

洪申翰說，但是爭議點是，工業港在海上，對於海底下的部分生態影響是什麼？以現在攤開來的科學資料，水下十米以下的底棲生物棲地，還是有一些礁體和沙地，會有破壞。第二個部分，有些學者認為，海面上有些構造物對於沿海海流條件產生影響。影響到什麼程度，需要更多科學方法，讓大家好好釐清，他也提醒行政部門，「不要說絕對不會有影響。」

洪申翰說，最近很多大學生及立場不同的環保團體去找他，很多連署的人都期待，這件事情有被釐清、好好討論的過程，最近每天都有幾千份連署書出來，這是校園裡面的年輕人盼投入公共事務的熱情，「他們並不是完全不相信小英政府，但他們真的希望政府給一個具體的回應，希望政府真的盡力去找出最好的方案，所謂最好，可能包括減煤、減空汙，包括未來產業能源需求。」

洪申翰也說，他認為年輕人是透過參與公投的過程，對政府舉手提問、舉手提醒。他目前觀察到，多數連署的年輕人，並不是認為「非得這樣或那樣不可」，「他們在提問，想知道你們是不是真的盡力了？他們的期望很強烈。」他也說，這些人期待更具體的回應，期待政府好好說話、好好同理、好好面對各自的焦慮和疑問，「執政黨的大家要一起這樣想，投票的人就是有不一樣的屬性，有些人需要對話和溝通，817萬人裡面就是有不一樣的支持者。」

大潭藻礁 中油 公投

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