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疫苗護照證據力不足 陳時中談鬆綁邊境管制三大條件

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚八點接受民視專訪。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚八點接受民視專訪。記者邱宜君／攝影

眾所期待的首批AZ疫苗11.7萬劑昨終於抵台，外界關切「疫苗護照」是否將帶來縮短入境檢疫天數、甚至不需隔離的契機？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚八點在民視專訪中表示，疫苗證書不足以支持入境不隔離，不過，台灣疫苗覆蓋率達到六成，搭配在台灣檢驗抗體濃度夠、病毒核酸檢驗陰性等三條件下，「眼見為憑」，就渴望放寬邊境。

陳時中表示，我們社區很乾淨，現在防疫的重點是「公衛防疫和疫苗如何無縫接軌的轉換」，才知道邊境能放到哪，指揮中心也密切注意各國打疫苗和社區封鎖的連動關係。有些國家說，有疫苗証明就可以到健身房或是允許兩家人在家裡聚會，台灣不曾達到這麼嚴重的封鎖，問題主要在邊境，但也談不上是鎖國。

陳時中表示，如果要拿疫苗證書來說不隔離，不夠充分，應該要用病毒核酸檢驗陰性或抗體濃度，而且要在台灣做，「這就是我說的眼見為憑。」

陳時中自問自答說，大家一定會質疑，以前有人建議叫我們這樣做就可以搭配放寬檢疫我們為何不做，打了疫苗卻要做？這是因為以前台灣社區禁不起外界帶來感染，但如果疫苗打到六成覆蓋率，社區有基本防護，就算跟之前一樣都怕會有偽陰性，但因為社區保護力升高，「我們就能夠開始承擔一些虛偽陰性了，」可以放一些進來，他不會在社區中傳染，或是傳播鏈會斷掉。

陳時中說，疫苗護照的部分，目前還是可以研究設計相關規格，互相認證相關機構或廠牌，但距離實際運用，降低居家隔離天數等等，這樣的工具現在還嫌太早。他強調，打了疫苗之後對於重症有相當好處，也可保護自己比較不染疫，但目前看起來病毒和抗體是可以同時存在，現在不清楚這個病毒的強度，雖然讓本人不發重病但會不會傳染給其他人。

陳時中強調，大家不可輕忽「疫苗鬆懈」的威脅。就是心態上的鬆懈，會覺得打了疫苗之後，會需要多流通、多放鬆，個人防護也鬆懈，反而可能造成第二波感染。

他舉例說，去年十二月世界爆發大流行， 後來二個月內連七週疫情往下降，這七週並不是疫苗的效果，因為涵蓋率都很低，還無法形成保護網，是因為嚴格管制，口罩社區等限制嚴格，所以往下降。「因此不論放寬措施或打疫苗，兩者相互消長的關係如何，還要密切觀察。」

疫苗 陳時中 疫情

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