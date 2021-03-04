聽新聞
test
0:00 / 0:00
AIT台北辦事處處長酈英傑會林右昌 市府證實但不便說明
美國在台協會台北辦事處處長酈英傑今天上午拜會基隆市長林右昌，在市室室見面，市府今晚證實此事，因為是沒有公開的行程，尊重對方，至於雙方談什麼，市府表示不方便說明。
據指出，酈英傑一行今天上午9點多從基隆市政府大門口進入，由市府秘書長黃駿逸迎接後進到市政府2樓市長室，與林右昌談了什麼，市府人員不願多談，僅表示是不公開行程，尊重客人，不便說明。
基隆市長林右昌施政民調滿意度大幅進步，目前被視為民進黨台北市長可能的角逐人選之一，不只曾在行政院任職，也代理過民進黨黨主席，尤其互蔡英文總統互動良好，中央近年來補助基隆的經費及到訪次數，都讓其他縣市稱羨，政治行情看好，現在連任第二任，未來入閣挑戰首都市長都有可能是「明日之星」。
2019年林右昌曾率團訪美，拜訪美國國務院、企業研究院及2049計畫研究所等智庫，並與美方交換意見，會晤美方多位重要官員及聯邦議員，交換美中台關係意見，林右昌受到美方重視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言