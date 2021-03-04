AIT台北辦事處處長酈英傑會林右昌 市府證實但不便說明

美國在台協會台北辦事處處長酈英傑今天上午拜會基隆市長林右昌，在市室室見面，市府今晚證實此事，因為是沒有公開的行程，尊重對方，至於雙方談什麼，市府表示不方便說明。

據指出，酈英傑一行今天上午9點多從基隆市政府大門口進入，由市府秘書長黃駿逸迎接後進到市政府2樓市長室，與林右昌談了什麼，市府人員不願多談，僅表示是不公開行程，尊重客人，不便說明。

基隆市長林右昌施政民調滿意度大幅進步，目前被視為民進黨台北市長可能的角逐人選之一，不只曾在行政院任職，也代理過民進黨黨主席，尤其互蔡英文總統互動良好，中央近年來補助基隆的經費及到訪次數，都讓其他縣市稱羨，政治行情看好，現在連任第二任，未來入閣挑戰首都市長都有可能是「明日之星」。