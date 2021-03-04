江啟臣指大陸不只威脅還有機會 若連任國民黨主席會推動兩岸對話

國民黨主席江啟臣接受路透社專訪，指中國大陸是台灣的主要威脅，引發國台辦不滿。江啟臣下午接受電台專訪，還原當時情況，他指路透社是詢問：「共機繞台是不是台灣的國安威脅」，他當然回答是，難道國民會認為不是嗎？威脅到中華民國的生存和主權就是國安威脅。不過他也說，若他能連任，積極推動兩岸對話絕對是重要目標，「因為我的兩岸路線跟民進黨就是不同，有威脅所以更有追求和平的意義」。

江啟臣表示，因為共機繞台對台灣造成國安威脅，這也就是為什麼他要呼籲中共放棄武力犯台，表示武力就是一個威脅，國民黨鼓勵用和平的方式轉危為安。

江啟臣也說，中國大陸不完全只有威脅，當然也有機會和挑戰，這是中間要如何去處理的問題「為什麼兩岸關係永遠在考驗我國的領導者？你要怎麼從威脅當中找到機會去除威脅、維持和平，以及在和平當中獲取利益，這就是考驗為政者」。

主持人蔡詩萍詢問江啟臣，為何國民黨的兩岸論述在威脅與機會之間無法講清楚？江啟臣表示，找一個可以坐下來談的說法很重要。就像過去國民黨的九二共識是求同存異的代名詞，當然可以成為兩岸的互信基礎，如果沒有擱置政治正義就很難坐下來談，沒有信任也沒辦法坐下來談，這就是為什麼過去國民黨說九二共識、一中各表。

江啟臣表示，兩岸關係在馬政府時代處理時相對比過去緩和、友善很多，交流也大幅增加，這當中當然衍生一些問題：和平紅利如何重新分配的問題。江不諱言，在兩岸交流過程當中產生了一些對台灣人的危機感，如何找回國人的安全感和信任感，這部分有待加強。

蔡詩萍問，現在國民黨還回得了九二共識嗎？江啟臣說，國民黨必須勇於去面對，如果九二共識被抹紅、被汙名化，就選擇不把他講清楚，那就證明你原本的主張就如同他們所說的是紅的、是黑的。不過蔡詩萍又問，但台灣人對偏統支持度很低，江啟臣不諱言，這跟時空環境的變遷有關。他說，九二共識今天會走到變成這樣子，也不完全只怪國民黨，蔡詩萍說，這部分中共確實要負部分責任。

江啟臣說，過去大家對於中國這個概念還可以透過中華民國這樣的角度來詮釋，這也是為什麼北京打壓中華民國的時候，大家就會離中國概念越來越遠。中國大陸要正視中華民國存在的事實，否則打壓反而無助於他們在講一中或是九二共識。一開始就是因為有中華民國憲法才有一中各表，也才有九二共識，「把中華民國拿掉，九二共識要怎麼講下去？」