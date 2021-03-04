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獨／國民黨主席江啟臣拚連任 就任周年滿意度民調曝光

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

國民黨主席江啟臣3月9日即將就任滿一年，對於這一年來在黨務上的表現，國民黨也做了黨員民調，並在昨天中常會提供給中常委做為內部參考。對於示滿意江啟臣過去一年的表現，結果顯示，滿意度68.2％，不滿意度13.9％；對於是否滿意國民黨過去一年的表現，滿意度55.3%，不滿意度28.5%。

江啟臣針對上任一年來黨務表現在25、26日兩天進行民調，十個題目中除了黨務改革滿意度僅47.9%外，其餘滿意度都超過五成，更有其中三項超過七成，包含國民黨在「反萊豬」表現上，滿意度71.2%、不滿意度14.8%；國民黨「捍衛中華民國」表現，滿意度72.5%，不滿意度18.4%；國民黨「守護台灣民主」的表現，滿意度74.4%，不滿意度16%。

另外，在近日敏感的兩岸話題上，國民黨「處理與中國大陸關係」的表現，滿意度54.7%、不滿意度26.7%；國民黨在「監督制衡執政黨」表現，滿意度53.1%，不滿意度36.4%； 整體而言，國民黨過去一年來的聲勢是否有提升，認為有的達53.2%，認為沒有的為36.4%。

國民黨 江啟臣 民調 萊豬

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