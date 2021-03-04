國會版MeToo！范雲：北市府確認陳雪生性騷擾事件成立

立法院去年審查監察院人事爆發立委肢體衝突，民進黨立委范雲當時指控國民黨陳雪生性騷擾，背部遭對方一直用肚子頂3次，對方還稱「用肚子不會懷孕」；陳雪生當時受訪曾駁斥性騷擾，他稱那是國民黨占領的位子，但范雲硬要擠到中間，他的肚子本來就很大，誰騷擾她啊？

范雲今天下午在臉書表示，她去年8月14日向台北市府社會局提出性騷擾申訴，經過調查，台北市政府性騷擾防治委員第8屆第7次大會決議，確認陳雪生對她性騷擾事件成立。

昨天收到台北市性騷擾委員會寄給我的公文，拆開前，我發現自己還是有些忐忑不安的緊張，看完公文後，我感覺，我所有因為陳雪生案受到的攻擊以及走了繁複程序的鬱結心情，終於得到一些釋放：

公文中白紙黑字告訴我，經過調查，台北市政府性騷擾防治委員第八屆第七次大會決議，確認陳雪生對我性騷擾事件成立！

陳雪生（及其律師）和我之間有兩個爭點：

一、他是否有用肚子頂我的下背近臀處，以及是否構成性騷擾。

二、他對我當場表示性騷擾的指控時的回應「用肚子不會懷孕」，是否構成性騷擾。

這份報告書，對第一個爭點，經調查後，認定符合「合理被害人」之客觀標準。對第二個爭點，認定該回應「屬對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為」。

因為相關規定，我不能直接公開調查報告全文細節。但為了釐清對性騷擾常見的誤解，我引用其中一段判定成立的理由：

「吾人不應先假定他人都和自己有一樣觀感，應該要去尊重他人不同感受。不論是言語、文字、動作，甚至非言語的各種表示型態，只要具有性意味或者性別歧視意涵，且接受者感覺不舒服、不歡迎此類言行舉止，即屬性騷擾行為。蓋尊重每個人的感受及身體自主權，是現代民主制度下每個公民都應該遵守的社會價值觀。」

此外，陳雪生（及其律師）一再辯稱，這是「合理的議事攻防」，這份報告書引用司法院釋字第435號解釋，並說明如下：「當時立法委員間並未發生明顯之肢體衝突，被再申訴人與再申訴人之肢體碰觸即非情理之常」「性騷擾之言行自已不符意見表達之適當情節且侵害他人法益，自非適法享研言論免責權之議事行為」。

陳雪生對我的性騷擾，發生在2020年7月14日。因為立法委員不是立法院員工，所以立委對立委間的性騷擾，不適用「性別工作平等法」，適用的是「性騷擾防治法」，最後如果性騷擾事件成立，通常是由地方政府對行為人處新台幣1至10萬元罰鍰，僅屬於行政罰。

所以我最後決定採取行政申訴與法律訴訟兩者同步進行：向立法院所屬地台北市政府社會局提出「性騷擾申訴」，以及就陳雪生不法侵害我人格權之侵權行為提出「民事訴訟」。

作為一位申訴人，我走過向警察局家防官歷經近3小時的製作筆錄、調查。以及再申訴時，面對台北市性騷擾委員會的專家，直接陳述、說明。

在法庭的部分（仍在進行中），作為一位告訴人，我還在經歷法院數次開庭。

經過這些已經走過，以及還在訴訟中的法庭程序，我很可以理解性騷擾受害者們面對的困境：

1， 證據取得之困難：事情發生的當下，很難有現場錄影畫面。自己或他人也不可能立刻拿起手機錄音錄影，因為發生的時間非常快速。

2， 發生後若挺身訴求公義，會遭遇到排山倒海的指責與羞辱。例如：陳雪生辦公室王主任要我去「照照鏡子」；又或者雞排妹之前賣飛機杯被拿出來質疑，都賣飛機杯了，還會有性騷擾嗎？

台灣社會不少人，面對性騷擾議題，彷彿還處在前現代社會，先公審被害人，似乎被害人必須是道德無暇的完美女人，事件的揭發必須無涉任何派系政黨商業利害才不會被懷疑別有動機。但，這在真實社會可能性有多少嗎？

這個性騷擾申訴，從我去年8月14日向臺北市政府社會局提出以來，歷經近7個月，終於獲得台北市政府「性騷擾事件成立」的結果，詳細過程如下：

①2020/08社會局移交臺北市政府警察局某分局調查。

②2020/10警察局調查。

③2020/11警察局調查結果為「性騷擾事件無法認定」。

④2020/11我函請社會局做為性騷擾防治主管機關，應依法及相關函示續行調查。

⑤2020/12社會局回函表示將我的去函視為不服該分局調查結果，提起再申訴。

⑥2020/01社會局調查。

⑦2021/03臺北市政府來函確認性騷擾事件成立。

最後，和我一起經歷調查與法庭訴訟的兩位證人：立委林宜瑾、林楚茵，以及兩位律師賴芳玉、施雅馨。沒有她們四位女性的費時、費心、專業、勇敢，以及體貼，我也不可能走到這裡。

民事訴訟仍在進行中，感謝大家對此案的關心，以及對我訴求個案正義的支持，也懇請大家繼續關注！