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挺吳思瑤！黃偉哲：認真卻遭報復性罷免 不該濫用民主

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）力挺民進黨立委吳思瑤（右）。圖／翻攝自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲（左）力挺民進黨立委吳思瑤（右）。圖／翻攝自黃偉哲臉書

台南市長黃偉哲今天響應「愛瑤令」，力挺反罷免民進黨立委吳思瑤，他表示，吳思瑤是台南西港女兒，認真又優秀，卻遭報復性罷免，民主制度不該被濫用，呼籲大家站出來挺吳。

黃偉哲說，在立法院問政犀利、服務踏實的吳思瑤是台南西港女兒，跟他一樣都是出身大北門。

他回想起第一次見到吳思瑤，當時正擔任蕭美琴辦公室總幹事，吳正準備參選台北市議員，給他的第一次印象就是真誠踏實、熱情有活力，後來吳思瑤沒讓台南人漏氣，十多年連任三屆台北市議員，並在2016年進入立法院成為他的同事，在教育文化委員會多次被公民團體評鑑為優秀立委。即使吳人在立法院，還是心繫台南，與台南觀光農產有關的推廣都有一臂之力。

黃偉哲表示，如此認真且優秀的立委，卻要面對不合理的報復性罷免，民主制度不該如此被濫用，守護台灣得來不易的民主，呼籲大家站出來反對報復性罷免，「我支持吳思瑤」。

吳思瑤 罷免 立法院 黃偉哲 民進黨

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