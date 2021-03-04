鄭麗文「辭意甚堅」 費鴻泰找江啟臣想辦法

國民黨立院黨團書記長鄭麗文因為黨內立委委員會名單喬不攏，認為自己無能協調，憤而請辭。國民黨總召費鴻泰下午表示，鄭「辭意甚堅」，他仍極力慰留，希望幫她把結解開。費鴻泰稍早赴國民黨中央與黨主席江啟臣討論此事，希望兩人能努力讓事情圓滿。

費鴻泰表示，民進黨團總召柯建銘嗆國民黨團「還沒開議就損失一人」，他要公開向柯建銘喊話，「我們不會有任何損失」，透過這件事情只會讓內部更加能溝通團結。他還說，「下周召委選舉請柯總召多保重，先想想鳳梨一顆10塊怎麼處理」。

至於國民黨各委員會召委，費鴻泰表示，名單明天就會確定。目前衛環由擬由協調徐志榮擔任、財政委員會曾銘宗，經濟委員會由孔文吉、外交國防委員會陳以信、教育由林奕華，司法及法制委員回則由葉毓蘭或吳斯懷擔任，交通由陳雪生或洪孟楷爭取，內政則尚未確定。