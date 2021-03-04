高雄藍綠布局原鄉 藍設聯合服務處、綠要深入原鄉座談

備戰2022！國民黨高雄市黨部今天在高雄市桃源區成立「議長曾麗燕、議員賴文德、議員王義雄、國民黨桃源區辦事處」聯合服務處，結合議長、議會山地原住民、平地原住民、一般選區議員之力，要深入為原鄉部落服務。兼任高雄市黨部主委的國民黨組發會主委李哲華表示，他會在全台各原住民區推出這樣的聯合服務處，讓國民黨與原鄉居民有更緊密的結合，為原鄉部落做更多事。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟也有深入原鄉的規畫，黨部從3月27日開始要先後在全市38區舉辦的慢跑活動，會邀原鄉居民一起參加，目前更聘請一位原住民青年為聯絡原鄉事宜的專職助理，今年下半年會擴大與原鄉居民的聯繫，他正規畫深入到3個原住民行政區及平地原住民區與原鄉朋友座談，了解當地困難並努力協助解決。

李哲華說，國民黨目前的人力物力較缺乏，但對原鄉部落的服務不能減，今天先在桃源區成立「議長曾麗燕、議員賴文德、議員王義雄、中國國民黨桃源區辦事處」聯合服務處，也會在那瑪夏、茂林等找合適的地點設立。

曾麗燕說，雖然高雄幅員遼闊，對偏鄉讓的服務不能打折，現在桃源區民眾如果遇到困難，可就近前到聯合服務處尋求民意代表的協助。王義雄為平地原住民選區的市議員，他表示會和賴文德聯合為部落居民服務，桃源在地鄉親只要有需求，都能到聯合服務處諮詢。賴文德則直接請曾麗燕和高雄市原民會副主委陳幸雄為原鄉爭取更多預算，更健全在地安全與便利。

議員林義迪、國民黨原住民工作委員會主委林江義、前桃源鄉長謝垂耀、立委孔文吉辦公室主任薩錦泉、前市議員柯路加、王齡嬌、議員陳幸富團隊等也到場，他們談起八八風災對部落造成的重創和居民努力回復生活的勇氣，也請國民黨不僅在桃源，也在其他原鄉行政區成立聯合服務處，林義迪說桃源也是他的選區，他樂為桃源居民服務。