司法精神醫院再等等 政院：先設司法精神病房分級分流

去年嘉義殺鐵警案與弒母剁頭案，引發輿論沸騰，林萬億去年指出，司法精神醫院正在盤整整體優缺、期程、人力、物力、預算，興建或改裝既有設施都有可能，但至今尚未有新進度對外公布。行政院政務委員林萬億今表示，司法精神醫院相關規劃還需要一點時間，將先設置司法精神病房，分級分流散落在各精神醫院的受處分對象，進行階段性處理。

行政院今通過對於精神病患或其他心智缺陷者犯罪強制監護，可延長監護處分，實施多元處遇以及導入緊急監護制度等修法草案。林萬億會後說明，關於保安處分執行法，過去都是以指定精神病院醫院、慈善團體、最近親屬或是其他適當處所來做為處遇機構，但受處分人不同症狀、不同程度需要不同治療方式或場所，因此這次從司法精神醫院一直到門診整套系統都納入社會安全網的心靈衛生服務系統。

林萬億表示，現除積極規劃興建司法精神醫院，也同時把散落在各精神醫院的受處分對象，移往司法精神病房，未來盼盡量在北、中、南、東設置相關病房，達到分級分流效果。

至於司法精神醫院進度，林萬億說，司法精神醫院涉及到的工程與規劃還需要一點時間，在司法精神醫院尚未正式運作之前，會先由司法精神病房進行階段性處理，未來司法精神醫院成立後，未來依舊會保留分級分流做法，讓整套系統完整。