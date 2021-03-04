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數位身分證暫緩推動管理辦法未廢止 民團：備查改審查

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」明天將辦法送進立法院完成備查程序，民間團體今天舉行記者會，呼籲內政部遵循行政院政策。記者胡經周／攝影
「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」明天將辦法送進立法院完成備查程序，民間團體今天舉行記者會，呼籲內政部遵循行政院政策。記者胡經周／攝影

民間團體今天表示，行政院今年1月宣布在法制完備前，會暫緩數位身分證政策，然而內政部去年12月底公告的「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」修法仍未廢止，且將於明天將辦法送進立法院完成備查程序、生效，民團訴求立法院將相片管理辦法由備查轉為由國會進行實質審查，不能讓辦法悄悄通過。

台灣人權促進會數位人權專員周冠汝表示，過去民間團體過去曾發聯合聲明，其中一項訴求就是建議政府落實暫緩晶片身分證，廢止換發計畫和明天要備查的辦法修法，辦法涉及晶片區分及儲存內容，行政院宣布暫緩政策後，應該更謹慎看待法制，立法院也須留意是否有牴觸法律或應以法律規定，但卻以行政命令出現的辦法，在未被充分審查的情況下悄悄溜過。

開放文化基金會執行秘書李欣穎說，基金會去年就針對修正草案提出質疑，戶籍法沒有被授權管理晶片，而基於戶籍法衍生的管理辦法，修正成「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」將造成十足的爭議，她呼籲立法院將明天這個辦法由備查轉為審查。

民間司法改革基金會主任蕭逸民說，內政部去年3月19日公布「國民身分證全面換發辦法」後，產生了數位身分證的爭議，而今年1月21日行政院院會已決議要暫緩推動數位身分證，決定另立專法，因此「國民身分證全面換發辦法」應該要停止或廢止，但現在沒有看到內政部或行政院停止或廢止，明天立院還要備查，讓他們非常疑惑，是內政部還是行政院說了算？還是檯面下有什麼角力？

蕭逸民說，若真的要暫緩，在法律上相關的辦法都要廢止或停止，若行政機關不這麼做，管理辦法依然要備查，團體呼籲立院把備查轉為審查，從立法權監督行政權，看是否真的要暫緩，否則政院1月的決議是沒有意義的。

「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」明天將辦法送進立法院完成備查程序，民間團體呼籲由備查改審查。記者徐偉真／攝影
「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」明天將辦法送進立法院完成備查程序，民間團體呼籲由備查改審查。記者徐偉真／攝影

數位身分證 行政院 立法院

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