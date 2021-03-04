北市AZ疫苗施打順序 首批7000多位醫護優先

我國採購的逾11萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗已運抵桃園機場，準備施打，對於台北市的施打順序，台北市長柯文哲上午參加里長座談時表示，早上開過會，已經決定(施打)順序，分ABCD四級，「你給我多少、我按照順序」。

台北市副市長黃珊珊上午指出，第一順位合乎施打條件的醫護人員有8萬多人，但因第一批來台的AZ疫苗僅11.7萬劑，數量有限，這當中也有先後順序，北市府已報人數、並造冊給中央施打優先順序的數字，中央會直接在這些醫事人員的健保卡上註記，後面順位的想先打也不行，必須按照註記。

黃珊珊指出，北市必須先打、專責病房照顧病人的約有7000多人，接著第二部分則有2萬多人，以及其他醫護人員，加起來差不多約8萬人。

黃珊珊說，由於施打疫苗恐有副作用，目前有收集國外副作用的時間，市府建議醫院按照三班輪替來打，第一班次打完再輪下班次打，避免打完有副作用的情形，萬一打完結果全部都發燒，變成沒人可以上班，還是要讓醫院能夠維持功能，目前台北市聯合醫院的部分會分批施打。

黃珊珊強調，醫護人員分很多種，A1是專責醫院照顧病人的醫護，約7000多，A2有2萬多，其實加起來差不多8萬，北市已經造冊完給中央，未來插卡就可以知道能不能打，疫苗數量仍是看中央。

柯文哲說，共分四級，第一是有專責病房且收過確診案例；第二有專責病房，沒有收過確診案例；第三是醫院、四是診所