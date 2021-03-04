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自由之家報告／台灣自由度排名亞洲第2 蘇貞昌：中肯有力、到位的讚譽

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照
行政院長蘇貞昌。報系資料照

人權組織「自由之家」昨公布2021年全球自由度調查報告，台灣以94分繼續名列自由國家，總分較去年增加1分，在亞洲僅次於日本的96分。行政院蘇貞昌今表示，這是大家共同努力，國人一定深感驕傲能獲此組織評分如此高。

2021年全球自由度調查報告有兩項指標，台灣在「政治權利」（Political Rights）獲得38分（滿分40分），「公民自由」（Civil Liberities）拿下56分（滿分60分），台灣以總分94分繼續名列自由國家，在亞洲僅次於日本的96分，排名第2。

蘇貞昌今在行政院會中表示，受到新冠肺炎影響，各國為了防堵疫情祭出的措施可能侵犯民主，導致2020年被列為不自由的國家數量達50餘國，是15年來最高。這份報告也特別點出，台灣是亞洲表現最強的民主國家之一，在不訴諸濫用手段的情況下，政府以驚人效率，遏制疫情，也不畏懼中國強勢政權的威脅，這對台灣是中肯有力、到位的讚譽，非常不容易。

蘇貞昌也說，去年底另一人權組織調查全球公民活動空間自由度，台灣也是被評為亞洲唯一開放國家，同樣非常不容易，台灣從威權體制中走出來，不過幾年，如此大肯定，非常不簡單，能用民主防疫，成為世界最安全的地方，向世界展示民主防疫體制防疫有效率，國人對於防疫作為的滿意，與世界對防疫的肯定，都是大家努力的成果。

另外美國蓋洛普（Gallup）日前公布最新民調，對台灣好感度躍升至第8名，蘇貞昌說這與中國相比天差地別，以前談到台灣、泰國都被分不清楚，現在國人不必妄自菲薄，在世界被看見、被肯定，也被注意，期許大家多多努力。

蘇貞昌 自由度 行政院

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