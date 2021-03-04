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台比友好！比利時佛拉蒙區議會通過台灣地位決議 外交部表示感謝

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

外交部今天表示，比利時佛拉蒙區議會（Flemish Parliament）3日晚間以117票贊成、0票反對，表決通過「佛拉蒙區與台灣關係及台灣國際地位決議」，要求佛拉蒙區政府鼓勵歐盟執委會深化與台灣各層級的接觸，外交部對佛拉蒙區議會以具體行動展現對台灣的友好支持，表示高度歡迎與感謝。

外交部表示，比利時憲政體制特殊，歷經多次憲改逐步建立「聯邦制」，地方依語言分為荷語、法語及德語區，另設有佛拉蒙區（Flanders）、瓦隆區（Wallonia）及布魯塞爾-首都區（The Brussels Capital Region）三個區政府，區政府可個別與外國政府締約，與各國推動雙邊關係，各區制定通過的法令效力等同聯邦層級，各區行政及立法部門政治權力位階也不亞於聯邦政府。

外交部表示，佛拉蒙區議會以117票贊成、0票反對、4票棄權，表決通過「佛拉蒙區與台灣關係及台灣國際地位決議」，要求佛拉蒙區政府鼓勵歐盟執委會深化與台灣各層級的接觸、拓展與台灣的經濟、文化及學術合作，支持台灣既有的自由及民主。

外交部表示，決議也要求佛拉蒙區政府與歐洲夥伴共同採取具體外交行動，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織，並在歐盟層級持續強調台歐盟簽署雙邊投資協定的重要性，這是佛拉蒙區議會首度通過友我決議。

外交部表示，決議文同時肯定台灣是比利時佛拉蒙區及歐盟的重要貿易夥伴，並指出近月來台灣與中國的緊張情勢升高，不利區域安全及全球經濟；佛拉蒙區議會鼓勵兩岸各層級間展開對話，避免一方採取片面行動危及台海和平與穩定的現狀，並促中國釋放李明哲等台灣政治異議人士。

外交部表示，佛拉蒙區政府長期與台灣關係友好，雙邊在綠能、投資、教育、科技、職訓及公衛等領域簽署六項備忘錄，近年來雙邊持續推動創新研發、永續能源等領域合作；佛拉蒙區知名離岸風電海洋施工大廠楊德諾（Jan De Nul）及德美（DEME）兩公司也積極協助台灣發展離岸風電。外交部樂見佛拉蒙區議會首度通過友我決議案，將有助在既有良好基礎上，持續深化及廣化雙邊友好合作關係。

外交部 歐盟 比利時

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