內政部：身分證管理辦法將配合專法立法後檢討修正

台灣人權促進會質疑，數位身分證政策已經暫緩，但內政部公告的「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」卻預計本周五送進立法院，完成備查程序、生效。內政部今說明，管理辦法將配合未來專法立法後，檢討修正。

民團質疑數位身分證專法尚未立法，管理辦法已送進立法院。內政部發布新聞稿表示，管理辦法是行政院指示立專法前修正發布，目前尚未訂定施行日期，修正條文均尚未生效。目前，相關政府部門正依行政院決議研議專法，管理辦法也將配合專法立法後。檢討修正。

內政部表示，「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」是在去年12月25日修正發布，在內政部訂定施行日期前，修正條文均尚未生效。且今年1月21日行政院院會已決議先立專法，相關政府部門刻依行政院決議研議專法，於專法完成立法後，對於尚未施行的管理辦法，亦將循法制程序進行檢討修正。