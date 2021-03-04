林穎孟嗆小強別鬧了 罷瑤執行長酸：慣老闆先開除自己

罷免高雄市議員高閔琳案二階連署未通過，台北市議員林穎孟昨天在臉書嗆同為大安文山選區的民黨議員羅智強，「小強不要再鬧了。」羅智強辦公室主任、罷瑤總部執行長楊植斗則在臉書反酸林穎孟，「小綠不要鬧了」、「慣老闆先開除自己吧。」

楊植斗在臉書表示，綠營側翼林穎孟發文，用「報復性罷免」這種字眼，來扭曲人民行使罷免的正當性，還要推動割萊委的羅智強「不要鬧了」。

楊植斗說，林穎孟現在的處境非常尷尬，不屑時代力量，卻又進不了民進黨，只能學側翼蟑螂罵羅智強，好從強哥身上汲取一點聲量。

楊植斗說，林穎孟就是那位，要求女性員工請生理假需檢附證明的「慣老闆」，辦公室幾乎全員出逃，沒人想被這位老闆催殘，這種議員，已經被自己的員工「罷免」了，還有臉對民眾的罷免案指指點點，繼續待在議會領薪水，「慣老闆林穎孟，先開除自己吧。」