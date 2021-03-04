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鄭麗文請辭黨團書記長？費鴻泰：會持續慰留

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
鄭麗文傳出有意請辭國民黨立法院黨團書記長。記者曾原信攝影／報系資料照
鄭麗文傳出有意請辭國民黨立法院黨團書記長。記者曾原信攝影／報系資料照

國民黨立法院黨團書記長鄭麗文昨天傳出因為這會期委員會名單「難喬」而請辭，黨團總召費鴻泰今天表示，鄭麗文受到很多委曲，黨團今天會持續處理，會繼續協調、慰留，而昨天都有意續留經濟委員會的翁重鈞和謝衣鳳今天抽籤，由謝衣鳳抽中，翁重鈞則轉往司法及法制委員會。

這會期委員會名單重選，多位國民黨立委希望換委員會，經過昨天一天協調，最後剩經濟委員會最後一席「喬不定」，謝衣鳳、翁重鈞皆有意爭取，經過一天協調未果，今天抽籤決定，落敗者轉往司法委員會，而謝衣鳳今天未出席，由費鴻泰代抽，抽中經濟委員會，翁重鈞轉往司法委員會。

費鴻泰表示，今天還有兩位委員的委員會還沒決定，因此用抽籤決定，他幫謝衣鳳代抽抽到經濟委員會，也是圓滿結束，黨團每年加入委員會的辦法都是按照內部相關規定，今年的名額、安排方式都跟去年一樣，沒有任何改變。

媒體追問鄭麗文是否請辭，費鴻泰說，她確實受到很多委屈，今天會持續處理，希望受委屈的人最後可以得到一些覺得比較舒服的地方，黨團會協調、慰留，以她的能力和專業、敬業程度，在這個位置不可或缺。

費鴻泰說，鄭麗文昨天在處理委員會安排，以及之前內部每次要做什麼事情，都是由黨團辦公室提出以前的方法，今年完全沒有更動去年的名額安排，以及處理的程序，鄭麗文很認真也非常公正，他想大家最後一定會給鄭麗文溫暖，至於細節還在處理，請大家給黨團一點時間，希望結果圓滿。

至於是否和台灣民眾黨在召委部分合作，費鴻泰說，還沒談到這個部分，而涉SOGO集體收賄案陳超明續留經濟委員會，費鴻泰說，尊重每位委員，陳超明現在有司法問題，但尊重他從無罪推論的邏輯，黨團接受他的想法。

費鴻泰 鄭麗文

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