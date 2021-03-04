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基隆蔣公銅像移除 獨派：台北蔣廟那尊何時人頭落地？
基隆火車站前蔣中正銅像昨移除。獨派立場的公投護台灣聯盟促進會總召蔡丁貴臉書表示，這證明了蔣中正銅像拆除與否，是配合政客需求的前途而定，「台北蔣廟（中正紀念堂）那一尊大的，什麼時候頭會掉落地上」。
2017年，蔡丁貴二度率眾到基隆，要求基隆市長林右昌履行當選承諾，拆除228元凶銅像，與警察爆發衝突，蔡丁貴不滿市府派出大批警察圍堵，高喊「市長不拆，人民自己拆」。
蔡丁貴昨表示，雖然銅像已拆，但卻要送去桃園大溪「供奉起來」，不甚滿意。蔡說，蔣中正的銅像不是不能拆，是要配合政客前途的需求而決定，不是轉型正義等不等的問題；市府還事前洩漏拆除行動，企圖討好台派民眾，私下讓一些人去在高聳的銅像身上潑漆。
蔡丁貴指出，公投盟之前抗爭林右昌拆除蔣介石銅像因此背上官司，要特別感謝基隆地方法院與檢察署的承辦檢察官與法官，在偵查期間，檢察官就過濾了許多被移送的民眾，沒有起訴他們，承審法官在一審也只對首謀的自己加以判刑拘役50天，其他人都宣判無罪，也感謝台北高院的法官，聽完最後陳述後，判處緩刑。
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