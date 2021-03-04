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【即時短評】賴下鄭上 綠營憲改小組飄2024煙硝味

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
鄭文燦（左）將擔任民進黨憲改小組三位召集人之一。圖／本報系資料照
鄭文燦（左）將擔任民進黨憲改小組三位召集人之一。圖／本報系資料照

民進黨昨公布憲改小組名單。名單涵蓋多面向，顧及了不同年齡、世代與黨內各派系，尚稱平衡。除民進黨政府重要幕後操盤手邱義仁入列，引人矚目；桃園市長鄭文燦不僅入選，還擔任共同召集人，也引發黨內議論。

民進黨憲改小組三位召集人由總統府、民進黨中央與民進黨團推薦，分別推出了姚嘉文、鄭文燦與柯建銘，兼顧輩分與穩定；黨內六大派系也各獲得一席次代表，分別是新潮流梁文傑、正國會陳亭妃、蘇系吳秉叡、湧言會王定宇、英系蔡易餘與綠色友誼何志偉。

三位召集人中，姚嘉文向來被視為獨派代表，柯建銘代表國會黨團，鄭文燦則有接班世代意味。在外界對民進黨此次修憲仍有「暴衝」疑慮之際，雖有獨派的姚嘉文，卻也有日前喊出「不會走極端」的柯建銘，再加上在綠營兩岸路線偏於溫和派的鄭文燦共任召集人，或可視為防止修憲過衝的安全閥。

不同世代部分，安撫獨派的人選除了在召集人有姚嘉文，名單中另有學者、凱達格蘭學校教務長姚孟昌等人入列；青年族群部分則由林飛帆領銜，另有台灣青年民主協會理事長張育萌，可謂各特定族群代表也都有顧及到。

但名單最引發討論的還是鄭文燦。鄭文燦本次是以中常委身份擔任召集人，並非桃園市長，盤點民進黨中常委，鄭文燦確實屬夠份量人選，足以擔綱召集人一職。

不過親賴清德派系人士指出，雖然賴非現任中常委，代表黨擔任召集人有困難，但若有心要擺進賴清德，從府做出發，直接取代姚嘉文或是乾脆多設一個召集人，以賴清德副總統格局，都是合理選項。分析賴未入選，可能仍和其過去多次主張「務實台獨」脫不了關係，因為此次修憲層峰早已定調，敏感的主權、兩岸議題不碰，若賴清德入列，無疑也增加讓對岸誤判我修憲意圖的風險。

賴清德過去對修憲就情有獨鍾，據傳二〇一七年答應北上接任閣揆的條件之一，就是希望蔡總統啟動憲改，二〇一九年初卸任閣揆時，又公開呼籲一次「誠實面對憲政改革」，在在顯示賴清德對修憲並非陌生。因此這回賴清德未入選憲改小組，無疑已經相當程度化解了賴清德操作這個政治議題的機會，且反倒是由鄭文燦入選，此消彼長，一來一往之間，也讓兩人面對二〇二四的競爭關係再度被外界關注。

鄭文燦 賴清德 民進黨

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