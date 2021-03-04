陳柏惟貼打靶帥照 宣告續留外交國防委員會

台灣基進立委陳柏惟在臉書貼出一張打靶照片表示，自己確定本會期在立法院續留外交與國防委員會，而國防、「刺蝟台灣」，是這個會期努力的方向，未來將就軍備、待遇、演訓持續精進、全民國防的動員、教召等繼續努力。

陳柏惟說，外交部分將著重「台灣製造」，加強輔導台灣民間外交力道，重視僑務單位實地現況，也將與民主自由國家在人權議題合作，往「認識台灣，不是中國」的方向努力。

陳柏惟指出，第一個年度，自己在國武國造持續監督，地方單位考察也走遍軍備、防砲、空軍、漢光提出不同的監督與建議，也在心輔官議題努力，對退輔會就職考核方式與改善計畫不斷發聲。

陳柏惟表示，外交部分已經換了大大的台灣護照，將持續協助海內外台灣人因應新冠肺炎在工作、面試、就學、結婚等需求做協處，外國媒體與NGO轉進來台計畫也盡心盡力，同時跑遍各大委員會，在國家安全與國民安全兩前提下做到100%的問政執行率。

陳柏惟說，未來在中央地方雙箭頭的服務團隊努力下，力求國會專業問政、地方熱心服務，也繼續以成為專業國防外交委員為目標，強化國防捍衛主權，「把台灣變得大大的」。