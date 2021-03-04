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國民黨募款再推文創小物 「狗頭鍘」釘書機設計圖曝光

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨去年籌設電商中心募款，推出許多文創小物，現在又預計推出狗頭鍘釘書機。圖／讀者提供
國民黨去年籌設電商中心募款，推出許多文創小物，現在又預計推出狗頭鍘釘書機。圖／讀者提供

國民黨黨產被凍結後，黨內財源拮据，為了募款，在去年11月成立電商中心販賣文創小物，包含黨徽悠遊卡、棒球帽、 T恤和飛行夾克等都頗受支持者歡迎。近日因中國大陸禁運我國鳳梨，電商中心協助受影響小農，建立網路銷售管道，2小時就銷售超過百箱鳳梨。

據了解，國民黨考紀會鎖定年輕族群，設計了一款哈士奇造型的「狗頭鍘釘書機」，大頭造型模樣可愛又討喜，在右後側則有國民黨黨徽。「狗頭鍘」、「龍頭鍘」、「虎頭鍘」並稱為包青天三鍘，是當時的行刑工具，狗頭鍘的意義在於懲治橫行民間市井的犯罪分子。

其實過去考紀會就曾推出包青天相關商品「Q版包青天」T恤，這次再度發揮創意，設計「狗頭鍘釘書機」，希望能吸引更多支持者購買。不過，目前商品尚未推出，僅曝光設計圖，價格未定。

國民黨 電商

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