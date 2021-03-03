拚立院召委選舉 國民黨團4委員會須爭取民眾黨團支持

立法院新會期各常設委員會召委選舉下周一登場，昨天確定各黨團在各委員會席次後，國民黨團新會期要在8常設委員會召委選舉揮全壘打，經濟、教育、交通與衛環4個委員會民眾黨團能否繼續支持成關鍵。

國民黨團總召費鴻泰表示，委員會召委選舉會爭取民眾黨團支持，但具體合作細節還待兩黨團進一步討論。

依據目前各委員會個黨團成員分布情形來看，國民黨團在內政、國防、財政與司法委員會的應選兩席召委中，已確定都有拿下1席實力。

其他經濟、教育、交通與衛環等4委員會，國民黨團須獲得民眾黨團支持，才能篤定在各委員會2席召委中各拿下1席。

若民眾黨團此次召委選舉不支持國民黨團，若能投廢票，國民黨團在經濟、財政與衛環委員會也能拿下一席召委，但交通委員會2席召委將確定都拱手讓人。

如果民眾黨團此次召委選舉一改上會期態度，改挺民進黨團，國民黨團要爭取經濟、財政與衛環委員會召委，必須仰賴抽籤拚手氣，而交通委員會2席召委一樣也是連想都不用想。

上會期立院8委員會召委選舉，國民黨團在民眾黨團支持下，在攸關杯葛美國萊豬進口的衛環與經濟兩委員會，由立委蔣萬安與楊瓊瓔各搶下一席召委，之後蔣還以抽籤方式取得新會期衛福部預算案主審排案權，打下擋萊豬政策灘頭堡。