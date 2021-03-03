快訊

福原愛曾帶兒女離家出走 江宏傑赴日求和被下最後通牒

藻礁公投今暴衝7萬連署 環團：和政府直球對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚立院召委選舉 國民黨團4委員會須爭取民眾黨團支持

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨團總召費鴻泰表示，委員會召委選舉會爭取民眾黨團支持，但具體合作細節還待兩黨團進一步討論。本報資料照片
國民黨團總召費鴻泰表示，委員會召委選舉會爭取民眾黨團支持，但具體合作細節還待兩黨團進一步討論。本報資料照片

立法院新會期各常設委員會召委選舉下周一登場，昨天確定各黨團在各委員會席次後，國民黨團新會期要在8常設委員會召委選舉揮全壘打，經濟、教育、交通與衛環4個委員會民眾黨團能否繼續支持成關鍵。

國民黨團總召費鴻泰表示，委員會召委選舉會爭取民眾黨團支持，但具體合作細節還待兩黨團進一步討論。

依據目前各委員會個黨團成員分布情形來看，國民黨團在內政、國防、財政與司法委員會的應選兩席召委中，已確定都有拿下1席實力。

其他經濟、教育、交通與衛環等4委員會，國民黨團須獲得民眾黨團支持，才能篤定在各委員會2席召委中各拿下1席。

若民眾黨團此次召委選舉不支持國民黨團，若能投廢票，國民黨團在經濟、財政與衛環委員會也能拿下一席召委，但交通委員會2席召委將確定都拱手讓人。

如果民眾黨團此次召委選舉一改上會期態度，改挺民進黨團，國民黨團要爭取經濟、財政與衛環委員會召委，必須仰賴抽籤拚手氣，而交通委員會2席召委一樣也是連想都不用想。

上會期立院8委員會召委選舉，國民黨團在民眾黨團支持下，在攸關杯葛美國萊豬進口的衛環與經濟兩委員會，由立委蔣萬安與楊瓊瓔各搶下一席召委，之後蔣還以抽籤方式取得新會期衛福部預算案主審排案權，打下擋萊豬政策灘頭堡。

國民黨 民眾黨 費鴻泰

相關新聞

陳超明涉SOGO案堅持留經委會 國民黨團擺不平明早抽籤

立法院新會期開議，下周一將改選各委員會召委，國民黨團今天也啟動下會期8常設委員會協調，但因經濟委員會最後一席仍搞不定，預...

跑票「打入冷宮」 林淑芬被安排到外交國防委員會

立院民進黨團今天確定新會期各委員會名單，3月8日將舉行召委選舉；其中，3名萊豬案跑票被停權的立委林淑芬、劉建國和江永昌，...

軍公教年金改革違憲一年半 行政院明送出配套修法

軍公教年金改革釋憲案2019年8月23日出爐後，共有三部分關於退休再任私校職停領退俸規定遭指違憲，歷經將近一年半的討論後...

拚立院召委選舉 國民黨團4委員會須爭取民眾黨團支持

立法院新會期各常設委員會召委選舉下周一登場，昨天確定各黨團在各委員會席次後，國民黨團新會期要在8常設委員會召委選舉揮全壘...

立陶宛規劃在台設代表處？外交部：深化友好構想都歡迎

外傳波羅的海國家立陶宛正規劃在台灣設立代表處，並考慮離開中國與中東歐17國的合作機制。外交部對此表示，對於任何有助於深化...

公革力籲修考績法 銓敘部：將審慎研議

台灣公務革新力量聯盟今天在考試院前舉行記者會，呼籲考試院應於公務人員考績通知書上具體載明理由，並儘快修正公務人員考績法。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。