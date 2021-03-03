陳超明涉SOGO案堅持留經委會 國民黨團擺不平明早抽籤

立法院新會期開議，下周一將改選各委員會召委，國民黨團今天也啟動下會期8常設委員會協調，但因經濟委員會最後一席仍搞不定，預計明天上午8時30分在黨團抽籤決定。黨團總召費鴻泰表示，明天一定會有結果。

此次委員會名單重新登記過程，外界關注涉SOGO集體收賄案的國民黨立委陳超明與廖國棟是否續留主管公司法修法的經濟委員會。經國民黨團與黨主席江啟臣溝通，廖確定轉衛環委員會，陳則堅持留在經濟委員會證明清白。

此外，新會期開議前積極運作要加入國防委員會的軍系立委吳斯懷，最後與僑界代表立委溫玉霞抽籤拚最後一席落敗，新會期將轉往司法委員會。因家人涉炒股案的立委吳怡玎，原有意轉往衛環委員會，後禮讓立委張育美，自己轉往內政委員會。

而經濟委員會協調過程，立委李貴敏對於黨團規劃表示異議，經黨團書記長鄭麗文協調，與原已確定加入財政委員會的立委林為洲3人互換，由李去財政，林則接下鄭內政委員會席次，鄭則去冷門的司法委員會。

目前國民黨團新會期各委員會立委名單如下：外交及國防委員會有馬文君、江啟臣、陳以信、廖婉汝、溫玉霞，交通委員會有陳雪生、許淑華、鄭天財、洪孟楷，內政委員會有林思銘、林文瑞、魯明哲、吳怡玎、林為洲。

此外，社福及衛環委員會有廖國棟、蔣萬安、陳玉珍、徐志榮、張育美，財政委員會有賴士葆、羅明才、林德福、曾銘宗、李貴敏，教育及文化委員會有李德維、林奕華、萬美玲、鄭正鈐、高金素梅（無黨籍）。

最後仍未定的經濟委員會，目前確定的名單有楊瓊瓔、孔文吉、陳超明、呂玉玲4人，第5席由謝衣鳯與翁重鈞明天抽籤決定，落敗者將轉往司法委員會，而司法委員會目前確定的則有葉毓蘭、吳斯懷、費鴻泰、鄭麗文4人。