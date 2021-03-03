立陶宛規劃在台設代表處？外交部：深化友好構想都歡迎

外傳波羅的海國家立陶宛正規劃在台灣設立代表處，並考慮離開中國與中東歐17國的合作機制。外交部對此表示，對於任何有助於深化台灣與立陶宛友好關係的構想，我方均秉持歡迎的立場。

外交部表示，針對立陶宛可能在台灣設立代表處，外交部已注意到相關媒體報導。外交部表示，台灣向來秉持開放的態度與世界各國交朋友，樂願與各方建立良好互動與友好往來。對於任何有助於深化台灣與立陶宛友好關係的構想，我方均秉持歡迎的立場。

不過，外交部表示，對於立陶宛提國會人士具體提及立陶宛政府規劃將在台灣設立代表處，外交部目前並沒有進一步訊息可以分享。而關於立陶宛是否考慮脫離中國與中東歐17國的「17+1」合作機制，以深化對台關係，外交部則對立陶宛的外交決策沒有評論。