公革力籲修考績法 銓敘部：將審慎研議

台灣公務革新力量聯盟今天在考試院前舉行記者會，呼籲考試院應於公務人員考績通知書上具體載明理由，並儘快修正公務人員考績法。銓敘部表示，將審慎研議。

公革力秘書長何昀峯指出，公務員考績制度長期被詬病流於形式，考評作業不透明，公務員收到考績評定結果後，不知道評定的理由，也不知自己具體有哪些地方需要改進，以致到處流傳「考績潛規則」，例如輪流、看關係等傳言。

他說，考績若要發揮正常功能，正確評價並優化公務員工作表現，則必須先讓公務員可以知道自己的考績評定理由。

銓敘部表示，公革力所提有關考績評核應作為受考人表現的有效回饋及調整指引的訴求，他們將審慎研議，並將於考績法完成修法前，研議可行方式，以資各機關辦理考績實務有所依循。