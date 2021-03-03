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跑票「打入冷宮」 林淑芬被安排到外交國防委員會

聯合報 / 記者李承穎陳熙文／台北即時報導
萊豬跑票的立委林淑芬被黨團安排到外交國防委員會。本報資料照片
萊豬跑票的立委林淑芬被黨團安排到外交國防委員會。本報資料照片

立院民進黨團今天確定新會期各委員會名單，3月8日將舉行召委選舉；其中，3名萊豬案跑票被停權的立委林淑芬、劉建國和江永昌，都有新去處，原本深耕衛環委員會的林淑芬去外交及國防委員會，原本在財政的江永昌和在衛環的劉建國，都參加司法及法制委員會。

林淑芬今天上午出席「去除外來種」記者會，被媒體問到恐會剝奪掉衛環委員會專業時表示，黨團剝奪她擅長專業關注的領域，被打入冷宮，對於司法及法制委員會來說也不是好事；她也認為，司法及法制委員會不應淪為冷宮。

林淑芬當時預測自己會去司法及法制委員會，但今天下午名單出爐，林淑芬被安排到外交及國防委員會。

根據黨團規畫，內政委員會將由莊瑞雄爭取召委，何志偉爭取外交及國防委員會召委，陳亭妃爭取經濟、郭國文爭取財政、張廖萬堅爭取教育及文化、陳素月爭取交通、黃世杰爭取司法及法制委員會召委，陳瑩爭取社福衛環委員會召委。

民進黨團總召柯建銘表示，能爭取兩席召委的委員會都不會放棄。

林淑芬 民進黨

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